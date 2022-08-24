'Наша страна обязательно победит и сын любит Россию': мать юмориста Реввы топит за оккупантов

Александр Ревва со своей путинисткой мамой. Фото Вокруг ТВ

Мать украинского юмориста Александра Реввы, который строит свою карьеру в России, но при этом осужадет жестокое нападение на Украину высказала свою позицию относительно жестокого нападения России на Украину.

Как рассказала она в интервью Комсомольской правды в России, что ее бывший муж и отец Реввы бросил ее, когда Александру и его сестре-двойняшке было по 4 месяца.

"Мне очень сложно было в жизни. Бывший муж не платил алименты, никогда не помогал. Я сама поднимала детей, работая на трех работах. И с концертами ездила. Была на БАМе, в Норильске в мороз под 40 градусов выступала. Я все выдержала. И верю, что наша страна обязательно победит. И мой сын так воспитан. Мы давно россияне. Низкий поклон городу Донецку, где мы все родились. Мой папа, дедушка Саши, был композитор, профессор Донецкой консерватории. Его именем названа улица в Донецке. Но в первую очередь надо уважать ту страну, в которой живешь. Уверяю, мой сын любит Россию. Саша никогда не плюнет в то место, где он состоялся", - говорит женщина.

Она также заявила, что ее сын солидарен с утверждением, что "нацистов нужно уничтожать". "Пишут, Зеленский - Сашин друг. Они просто вместе были в КВНе. И Миша Галустян, с мамой которого мы здесь в Сочи общаемся, знал тогда Зеленского, ну и что?! Саша не против России или президента нашего. Он мог сказать только то, что он за мир в общем понимании этого слова. Но при этом мы понимаем, что если нацистов надо уничтожить, - это правильно", - говорит бывшая жительница Донецка, призывая убивать своих земляков из-за больных амбиций террориста путина.

Известно, что артист оставил всю нажитую недвижимость и вместе с семьей обосновался в Европе. Возвращаться в Россию юморист, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, пока не собирается. Сейчас 47-летний Александр Ревва с 39-летней супругой Анжеликой и двумя дочками живет в Испании.

Ранее отец шоумена рассказал, что Ревва часто наведывался в Украину, ведь там живет его "лучший друг" Зеленский. Кроме того, по словам отца Реввы, в 2021 году Пирожков выступал и в Киеве, и в Одессе. В октябре прошлого года спел на юбилее украинского олигарха Павла Фукса. Отец артиста также сообщил, что его выступление стоит 30-40 тысяч долларов.

Напомним, ранее отец шоумена и артиста Александра Ревы (творческий псевдоним Артур Пирожков - авт.) Владимир Рева, который по прежнему живет в украинском Донецке, рассказал, что поссорился с сыном и оскорбил его из-за того, что артист не поддерживает войну в Украине и убийства мирных граждан россией.

"Я ведь когда узнал о его поведении, обозвал немножко - мы с сыном рассорились и больше не общались. Он же вместе с Меладзе участвовал в этом сборище, которое выступало против "спецоперации" в Украине", - говорит отец, которого цитирует Kp.ru.

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