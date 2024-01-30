Позитив жестко проехался по продюсеру-беглецу Бардашу и его русскому паспорту

Певец Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив, высказался о предательской позиции бывшего украинского продюсера Юрия Бардаша.

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Алексей "Позитив" Завгородний и Юрий Бардаш / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский артист Алексей Завгородний (он же ‒ Позитив, который прославился участием в поп-группе "Время и стекло"), высказался о недавних действиях скандального продюсера Юрия Бардаша (уроженца Луганской области), который получил паспорт страны-агрессора РФ.

Тот после полномасштабного вторжения начал петь оды кремлевскому вождю Владимиру Путину, сбежал в Москву, а на днях еще и получил "вознаграждение" за свои лживые пропагандистские заявления – паспорт РФ.

Завгородний говорит, что Бардаш всегда фанател от России, а особенно ‒ от сотен тысяч кровавых рублей, которые можно там заработать.

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"Бардаш всегда любил РФ, а еще больше – деньги, которые она предлагает. Для всех предателей нет большей ценности, чем деньги. Они будут существовать в закрытом рынке, бездумно делать то, что им скажут, чтобы им за это платили", – рассказал Завгородний.

Вместе с тем артист не сомневается, что бывший продюсер известных групп Quest Pistols, "Грибы", "Нервы" и певца Wellboy ждет успех в стране-агрессоре ‒ с учетом низкого музыкального вкуса тамошнего населения.

"Такие, как он, будут популярны на болотах, потому что там такая же бездумная порабощенная аудитория, которая слушает условного Шамана", – подытожил Завгородний.

Напомним, ранее недалекий Юрий Бардаш заявлял, что он находится в Москве. "Я почти три месяца нахожусь в Москве. Вы все в курсе, что я сюда приехал с рюкзаком. Да, я в Москве бывал раньше, но с осознанием, что я здесь навсегда, что я сюда приезжаю жить, перехожу границу жить навсегда, у меня такого не было, поэтому опыт у меня уникален", ‒ сказал продюсер.

На этом Бардаш не остановился. И продолжил восхвалять столицу страны-агрессора, Москву, рассказывая как там красиво, чисто и безопасно. Однако отметил, что все же есть то, что его огорчает - "либеральная прослойка", которая ждет поражения России в войне.

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