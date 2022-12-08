Продюсер-предатель Бардаш объявил "культурную мобилизацию" на Донеччине

Этот человек ищет любой шанс заработать. Видимо, совсем плохо стало с финансами.

Бардаш, паспорт / коллаж Instagram, УНИАН

Скандальный музыкальный продюсер Юрий Бардаш (уроженец Украины), который едва ли не единый из всей когорты украинского шоу-бизнеса в открытую поддержал диктатора Владимира Путина в его агрессии против Украины, сделал новое заявление. Об этом он рассказал в обращении в своем Telegram-канале.

Продюсер решил найти таланты на оккупированных территориях и запустил очень необходимый сейчас конкурс талантов "Звук моего региона". "Он призван раскрыть потенциал талантливых людей на Донбассе", - написал "успешный" Бардаш.

"Количество песен, направленных от одного автора — не ограничено. В каком жанре будет исполнена композиция или каким образом записана — в студии или на телефон — значения не имеет. Важна твоя уникальность", - написал пожелание предатель.

Напомним, ранее недалекий работник индустрии шоубизнеса заявил, что он находится в Москве. "Я почти три месяца нахожусь в Москве. Вы все в курсе, что я сюда приехал с рюкзаком. Да, я в Москве бывал раньше, но с осознанием, что я здесь навсегда, что я сюда приезжаю жить, перехожу границу жить навсегда, у меня такого не было, поэтому опыт у меня уникален", ‒ сказал продюсер.

На этом Бардаш не остановился. И продолжил восхвалять столицу страны-агрессора, Москву, рассказывая как там красиво, чисто и безопасно. Однако отметил, что все же есть то, что его огорчает - "либеральная прослойка", которая ждет поражения России в войне.

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