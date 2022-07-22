Продюсер-предатель Юрий Бардаш пожаловался на преследования и рассказал, как пешком шел до Москвы

Юрий Бардаш сбежал в Москву из-за угроз за его пророссийскую позицию / instagram.com/george.bardash

Музыкальный продюсер украинского происхождения Юрий Бардаш в прямом эфире назвал себя русским человеком и спел хвалебную песнь России, которую считает "великой и могучей".

После таких заявлений Бардаш, по его словам, начал получать угрозы от Грузинского национального легиона (неправительственное добровольческое вооруженное формирование; воюет на стороне ВСУ). На тот момент он скрывался в Грузии.

Не на шутку испугавшись, путинист принял решение бежать. "На следующий день после эфира мне позвонил человек которого я не знал. Сообщил, что в Грузии оставаться не безопасно, нужно уходить. Я не принял всерьез данное предостережение, в конце концов Грузия демократическая страна. На следующий день мне снова позвонил тот же человек с тем же посылом. Я снова сказал спасибо, все в порядке, но вечером раздался еще один звонок уже с Украины, в ходе которого мне сказали, что за мной послали Грузинский Легион и что ребята уже выехали. Рюкзак был собран за пять минут. Два дня пересидел в горах Батуми, после, в брод перешёл границу Грузии и Абхазии", - рассказал он в своем Telegram-канале.

Людей, которые шокированы его предательством и пророссийской позицией, Бардаш называет безумцами, а столицей страны, которая ежедневно методично уничтожает его соотечественников, он безмерно восхищается.

"Сейчас я в Москве, здесь спокойно, безопасно и красиво. Благодарю всех, кто написал мне слова поддержки. Я узнал что нас много. Поверьте, каждое ваше доброе слова для меня как щит от нападок безумцев. У меня большие планы, касательно музыки и общественной жизни и я уже приступил к их реализации", - написал запроданец.

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И пока путинисты-предатели, вроде Бардаша, поджав хвост, бегут под крыло страны-агрессора, здравомыслящие артисты отказываются иметь с преступной российской властью что-либо общее. Так советский и латвийский актер Ивар Калныньш рассказал, что навсегда прощается с российской сценой из-за несогласия с войной в Украине.

Также ранее стало известно, что российским артистам запретили со сцены говорить о войне и обязали избегать любых политических тем при проведении концертов.

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