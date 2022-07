"Выбросить все нафиг": из-за войны в Украине актер Ивар Калныньш отказался от своих российских ролей

Ивар Калныньш отказался от российской сцены и кино / Скриншот youtube.com

Советский и латвийский актер (Сильва, Малиновое вино, Зимняя вишня) Ивар Калныньш в интервью для канала Живой гвоздь заявил, что не хочет, чтобы его карьера хоть как-то была связана с российской сценой.

Ранее артист уже выражал свое отрицательное отношение к войне в Украине, его возмущает вранье, которым "Россия загадила весь мир". Калныньш следит за событиями, которые разворачиваются в Украине, и не желает становиться на сторону страны-агрессора даже ради дела всей его жизни.

Российским артистам, которые придерживаются антивоенной позиции, актер дал простой совет, как не сожалеть о покинутой в РФ карьере: "Выбросить все нафиг".

Сам Калныньш так и поступил, и ни капли не сожалеет об этом. Более того, артист уверен, что впереди у него еще много ярких ролей, ведь мир не ограничен российской сценой.

"А такие печальные вещи заставляют еще раз посмотреть на все серьезно. Конечно, это история, которая останется, но я не люблю жить воспоминаниями. Хочется идти вперед и видеть свет. Большую часть жизни провел на советской и российской сценах. Все по этому поводу мне тихо завидовали. Но сейчас невозможно быть в двух местах одновременно", - сказал актер.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее легендарная британская рок-группа The Rolling Stones и американская рок-группа Guns N' Roses публично выразили свою поддержку Украине в войне против России.

