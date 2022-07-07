"Загадили весь мир свои враньем": Ивар Калныньш раскритиковал Россию, и рассказал о победе Украины

Ивар Калныньш уверен в победе Украины, а Россию назвал страной с проблемами / facebook.com/radiosvoboda

Советский и латвийский актер (Сильва, Малиновое вино, Зимняя вишня) Ивар Калныньш в интервью для Радио Свобода выразил уверенность в победе Украины над рашистским оккупантом.

Артист ранее заявил, что разорвал отношения с РФ, как со страной-агрессором, из-за войны в Украине. Таким образом он поддерживает украинцев, с которыми он много и плодотворно сотрудничал до военного вторжения.

После 24 февраля артист относится к России весьма неоднозначно. "У меня друзья там. Я знаю эту страну лучше, чем руководитель этой страны, потому что я объездил все. Это страна с проблемами", - заявляет Калныньш.

Меж тем он абсолютно уверен, что Кремлю не победить Украину в кровавой войне, которую он затеял: "Я думаю, такого не будет. Так загадить весь мир своим враньем..."

Также он подчеркнул, что получает информацию о войне от своих украинских друзей, а вот в российских знакомых и коллегах, которые поддерживают военную агрессию, он разочаровался.

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Ранее советский и российский актер Александр Филиппенко не побоялся открыто заявить о своих симпатиях украинскому народу, и надел традиционную украинскую вышиванку в знак поддержки.

Также Главред рассказывал, что российский и американский журналист, ведущий и писатель Владимир Познер нарушил молчание и сделал загадочное заявление о войне в Украине.

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