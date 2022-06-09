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Владимир Познер нарушил молчание и сделал загадочное заявление о войне в Украине

9 июня 2022, 03:43

Впервые с 24 февраля от российского журналиста добились хоть какого-то ответа о военной агрессии РФ.

Познер
Познер рассказал, когда выразит свою позицию о войне в Украине / УНИАН

Российский и американский журналист, ведущий и писатель Владимир Познер известен свое любовью обо всем иметь собственное мнение. Долгое время он вел собственное интервью-шоу Познер на российском пропагандистском канале.

С 24 февраля, начала полномасштабной войны в Украине, Владимир Владимирович предпочитал хранить молчание, и свою позицию о вторжении РФ не высказывал. Однако его авторская передача на Первом канале, как и Вечерний Ургант (передача его коллеги и близкого друга Ивана Урганта), была снята с эфира.

Познер полностью выпал из информационного пространства, однако, по данным StarHit недавно все же провел творческий вечер с Иваном Ургантом в Москве. Политические вопросы во время мероприятия тщательно избегались.

Меж тем, небольшое заявление о политической ситуации все-таки было сделано Познером в личной беседе с одним из российских депутатов Ильей Яшиным. На своей странице в Twitter чиновник опубликовал фрагмент из их с Владимиром Владимировичем разговора: "Встретил в Театре на Бронной Владимира Познера. Диалог был лаконичным. – Владимир Владимирович, добрый вечер! – Здравствуйте! – С нетерпением жду, когда вы скажете что-то против войны. – Ждите..."

В комментариях к посту Познера упрекают в приспособленстве и трусости, дескать ждет старый ведущий, кто победит в войне, чтобы занять сторону поудобней и побезопасней, ведь все, кто имел свое мнение, давно его высказал:

/ twitter.com/IlyaYashin

"Живет по принципу "Либо падишах помрет, либо ишак сдохнет" видимо".

"Он трус".

"Мало того, что ждём узнать откуда на Беларусь готовилось нападение, так ещё от Познера нечто ждать)"

"Видимо, он не против войны. Считаю, ко всем, кто не против, война должна прийти в их дом, ну они же не против".

"Продажный старикан!"

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Ранее американский писатель-фантаст Джордж Мартин высказался против войны в Украине. При этом он сделал противоречивое замечание о русских и правящей верхушке Кремля.

В то же время российский писатель Борис Акунин предсказал крах путинской империи и объяснил, что Россия проиграла войну в первые же дни полномасштабного вторжения в Украину.

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