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Иван Ургант остроумно припечатал путинских пропагандистов: "Пришло время глотать!"

6 мая 2022, 02:08

Артист выступил против войны в Украине, и злобное шипение пророссийских коллег в свой адрес терпеть не намерен.

Ургант ответил на фейки о себе в росСМИ / instagram.com/urgantcom

Российский шоумен и актер Иван Ургант стал предметом травли пропагандистских росСМИ из-за его антивоенных высказываний. В конце февраля артист ушел в творческий отпуск и якобы отправился в Израиль, где имеет гражданство с 2018 года.

Все телепроекты Урганта пока заморожены. Совокупность этих факторов стало благодатной почвой для различных сплетен. Одна из них, распространяемая режиссером-путинистом Эдуардом Бояковым, задела шоумена сильнее остальных, и он решил ответить обидчику и всем сплетникам в одном лице.

Так, Бояков заявлял, что сбежавший Ургант - "предатель России", которому тот мечтает плюнуть при встрече в лицо. Кроме того, по словам режиссера, шоумен отправляется в мировое турне, чтобы подзаработать немного денег, которых ему теперь не хватает из-за опального положения в рф.

"Прослышав о Вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства. С одной стороны, как учили меня старшие товарищи, не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард человек основательный, глубокий, начнёт копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться. Тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны… Нет, сказал я себе, ты не имеешь права молчать. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать!" - обратился к режиссеру Ургант.

Также он предположил, что Боякову возможно станет стыдно за свою клевету, однако предостерег режиссера, что извинений от него не примет, "ибо ввиду стеснённых жизненных обстоятельств временно не имеет возможности подтираться смартфоном".

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Ранее киевлянка Наташа Королева официально отреклась от своей родины - выступила на российском концерте в компании рашиста-мужа и "старой гвардии" путинских пропагандистов.

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