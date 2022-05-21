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Народный артист России Александр Филиппенко надел вышиванку в знак поддержки Украины

21 мая 2022, 02:36

77-летний актер, известность которому принесли роли Кощея и Азазелло, оказался честнее многих "святош".

Александр Филиппенко надел вышиванку в знак поддержки Украины / Коллаж

Советский и российский актер Александр Филиппенко не побоялся в День украинской вышиванки открыто заявить о своих симпатиях украинскому народу.

77-летний артист на своей странице в Facebook опубликовал трогательный пост-воспоминание о Киеве, который проиллюстрировал своими фотографиями в украинской национальной одежде.

Александр Георгиевич облачился в белоснежную вышиванку с красно-черным геометрическим узором и яркими кисточками на воротнике.

"Про Киев вспоминаю только словами Гоголя:"С каким-то неопределенным чувством глядел Чичиков на дома, стены, забор и улицы, которые, Бог знает, судила ли ему участь увидеть еще когда-либо в продолжение своей жизни". В продолжение моей жизни уж явно нет, зато в воспоминаниях - Студия Довженко, каштаны, друзья, уют и тепло", - пишет Филиппенко.

Стоит отметить, что артист уже долгое время выступает против варварских решений путинского режима, открыто осудил аннексию Крыма (не выступает там с 2014 года - это была принципиальная позиция), посещает антивоенные митинги.

Александр Филиппенко надел вышиванку в знак поддержки Украины / facebook.com/filippenko.alexander

В комментариях к фотографиям актера в вишиванке, его благодарят за поддержку и смелость: "Спасибо за смелость , за поддержку, за понимание , за любовь к Украине", "Александр спасибо вам за позицию. На сегодняшний день редкое сочетание Артиста и Человека!", "Спасибо! Очень Вас люблю! Всегда Вам в Киеве будут рады!!!".

За свою карьеру Александр Филиппенко сыграл в более чем 100 фильмах, не считая театральных работ. Широкой аудитории он известен благодаря фильмам "Там на неведомых дорожках" и "Мастер и Маргарита" (играл дважды: в 1994 году - Коровьева, а в 2005 - Азазелло).

Александр Филиппенко надел вышиванку в знак поддержки Украины / facebook.com/filippenko.alexander

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