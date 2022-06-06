Солист Imagine Dragons на концерте поднял подаренный беженкой из Харькова украинский флаг

Дэн Рейнольдс/ коллаж ua.depositphotos.com

На концерте легендарной американской поп-рок-группы Imagine Dragons в Праге (Чехия) солист коллектива Дэн Рейнольдс публично поддержал Украину и поднял украинский флаг перед тысячами зрителей.

Как пишут в соцсетях, сине-желтый стяг музыканту передала девушка-беженка из Харькова ‒ жительница практически полностью уничтоженного россиянами районе Северная Салтовка.

Как видно на многочисленных фото и видео с концерта, которые публиковали фанаты Imagine Dragons в Сети, когда музыкант взял в руки флаг Украины, то изо всех сил прокричал в микрофон: "Мир в каждый дом!"

Затем певец исполнил трек Walking the wire, в тексте которого есть такие строчки: "Ураган бушует, мешая нам двигаться вперед. Если ты боишься упасть, то не смотри вниз. Во всяком случае, мы не отступали, мы не оставили попыток".

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Напомним, российский юморист Максим Галкин (который ныне пребывает в изгнании в Израиле вместе с супругой, легендарной певицей Аллой Пугачевой и детьми), призвал помочь беженцам из Украины по всему миру. Артист записал видеообращение в Instagram.

В ролике Галкин назвал поддержку пострадавших украинцев персональной ответственностью. Он подтвердил, что часть средств со своих концертов перечисляет в благотворительные фонды, которые помогают беженцам из Украины.

Легендарная голливудская актриса Шерон Стоун (которая прославилась главной ролью в эротическом триллере Пола Верховена "Основный инстинкт") решила продемонстрировать гостям Каннского фестифаля свою поддержку Украине в войне против России.

Стоун надела синие брюки, блузку, жакет, а также обула туфли в цвет всего образа. Оказавшись перед объективами фотографов, Стоун расстегнула жакет и показала желтую подкладку.

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