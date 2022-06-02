"Неверно истолковано": россиянка Фандера, которая вывесила украинский флаг, поспешила оправдаться

Оксана Фандера и ее новый пост/ Kp.ru

Иметь в россии свое мнение и продолжать отстаивать правду - тяжело. Доказательством тому является недавняя история, в которую попала российская актриса Оксана Фандера, которая на собственном балконе вывесила украинский флаг, негласно поддержав Украину в кровавой войне, развязанной путиным.

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Актриса сделала новую публикацию, где поведала, что ее текст и фото неверно поняли. Она также закрыла комментарии под своим постом.

Пост о том, что ее неправильно поняли

Напомним, ранее российская актриса Оксана Фандера, которая родилась в Одессе, опубликовала фото украинского флага и процитировала стихотворение поэтессы Рады Морской, посвященное ее родному городу.