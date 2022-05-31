Российская актриса вывесила на балконе флаг Украины

Оксана Фандера, фото Комсомольская правда

Российская актриса и финалистка первого советского конкурса красоты "Московская красавица" Оксана Фандера на четвертый месяц широкомасштабной войны России против Украины четко высказала свою позицию.

Как пишет "Обозреватель", знаменитость, которая родилась в Одессе, опубликовала фото украинского флага и процитировала стихотворение поэтессы Рады Морской, посвященное ее родному городу.

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На снимке в Telegram-канале Фандеры видно собаку на балконе, которая смотрит на большой флаг Украины. Фотографию актриса подписала коротко: "Маме – Городу О", что созвучно с названием стиха.

Актриса в последнее время Фандера часто публиковала посты с определенными намеками. Несколько дней назад она разместила фото, на котором ее собака сидит в автомобиле и смотрит в приоткрытое окно на красивые пейзажи. На лугу пасется черная лошадь.

"Настоящая свобода начинается по ту сторону отчаяния. Свобода – это не то, что вам дали. Это то, что у вас нельзя отнять", – философски отметила звезда.

Напомним, ранее украинская певица, модель и экс-участница девичей группы ВИА Гра Эрика Герцег умалчивает войну в Украине. В сентябре 2020 года, после того, как она окончательно покинула коллектив, артистка отправилась строить карьеру в Алма-Ату.

Позже она перебралась в Венгрию, откуда родом ее отец. На своей странице в Instagram Герцег объявила, что стала одной из звездных наставниц нового сезона шоу Х-фактор в Венгрии.