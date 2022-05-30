Замалчивающая войну в Украине экс-ВИА Гра бежала в Венгрию и стала тренером модного шоу

Эрика Герцег стала тренером шоу Х-фактор в Венгрии / instagram.com/erikaherceg

Украинская певица, модель и экс-участница девичей группы ВИА Гра Эрика Герцег умалчивает войну в Украине. В сентябре 2020 года, после того, как она окончательно покинула коллектив, артистка отправилась строить карьеру в Алма-Ату.

Позже она перебралась в Венгрию, откуда родом ее отец. На своей странице в Instagram Герцег объявила, что стала одной из звездных наставниц нового сезона шоу Х-фактор в Венгрии.

Похоже, певица решила строить карьеру на своей второй исторической родине, пока первая охвачена войной. Герцег, несмотря на довольно обширную аудиторию поклонников, предпочитает молчать о войне в Украине, и продолжает жить беззаботной жизнью в Венгрии.

К слову Венгрия - страна Евросоюза, которая во время военного вторжения рф в Украину делала массу скандальных заявлений, и проявляла благосклонность к стране-агрессору. Так мадьяры блокируют введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против россии.

Эрика Герцег стала тренером шоу Х-фактор в Венгрии / instagram.com/erikaherceg

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