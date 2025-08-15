Открестилась от всего: Алла Пугачева приняла ошеломляющее решение

Алла Пугачева пока не комментировала новость.

Алла Пугачева - гражданство / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Алла Пугачева отказывается от гражданства РФ

Где она подала документы

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, подала документы на отказ от российского гражданства в Израиле.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, процедура проходила в закрытом режиме и без посторонних лиц. Артистка прибыла в представительство через отдельный вход.

Рассмотрение документов будет проходить несколько месяцев, но может пройти и в ускоренном порядке. Одной из причин отказа от гражданства стало возможное уголовное дело на артистку в террористической России.

Гражданство Аллы Пугачевой / фото: скрин t.me/badphrase/

Пугачева в 2022 году получила гражданство Израиля и вскоре осудила нападение РФ на Украину.

Алла Пугачева много лет не записывала новые песни / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Запрет Аллы Пугачевой в РФ

Недавно глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией в РФ Виталий Бородин обратился в Минкультуры, чтобы запретить песни Аллы Пугачевой на патриотических мероприятиях. Также он подчеркнул, что позиция артистки неоднозначная.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

