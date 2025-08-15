Открестилась от всего: Алла Пугачева приняла ошеломляющее решение

Кратко:
- Алла Пугачева отказывается от гражданства РФ
- Где она подала документы
Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, подала документы на отказ от российского гражданства в Израиле.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, процедура проходила в закрытом режиме и без посторонних лиц. Артистка прибыла в представительство через отдельный вход.
Рассмотрение документов будет проходить несколько месяцев, но может пройти и в ускоренном порядке. Одной из причин отказа от гражданства стало возможное уголовное дело на артистку в террористической России.
Пугачева в 2022 году получила гражданство Израиля и вскоре осудила нападение РФ на Украину.
Запрет Аллы Пугачевой в РФ
Недавно глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией в РФ Виталий Бородин обратился в Минкультуры, чтобы запретить песни Аллы Пугачевой на патриотических мероприятиях. Также он подчеркнул, что позиция артистки неоднозначная.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, певец Dibrova рассказал, что думает о Олеге Виннике, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.
А также Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода с военнослужащим Андреем Фединчиком. Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.
Вас может заинтересовать:
- Екатерина Бужинская рассказала о своей таинственной дочери - где она живет
- "Подбирай слова": Ступка обозвал украинского военного и закатал с ним скандал
- "На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред