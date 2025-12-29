"В этой профессии я работала 20 лет": Екатерина Осадчая объявила о своем решении

Вы узнаете:
- Екатерина Осадчая намекнула на свое возвращение
- Что она сказала
Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая после начала полномасштабного вторжения пропала с телеэкранов, сосредоточившись на семье и благотворительной деятельности. Однако в комментарии телеканалу ТЕТ ведущая призналась, что не оставляет надежды на возвращение в эфир.
После паузы в профессии почти на четыре года Осадчая готовится снова стать телеведущей. Екатерина подчеркнула, что ее опыт в индустрии огромен — более 20 лет зрители со всей страны смотрели программы с ее участием.
"Я – телеведущая, это моя профессия. В этой профессии я работала 20 лет, больше – 22. Будет ли большое возвращение? Будет", — уверенно заявила она.
Осадчая призналась, что пока не может назвать срок, когда снова появится на экранах, но пообещала заранее сделать анонс для поклонников.
Екатерина Осадчая — "Світське життя"
Екатерина Осадчая была бессменной ведущей популярной программы о жизни звезд "Світське життя", которая выходила в эфир с 2005 года на канале "1+1". Она записывала интервью с украинскими и зарубежными артистами, спортсменами и политиками, посещая светские мероприятия. После начала полномасштабного вторжения программа перестала выходить в эфир.
"Світське життя" будет потом, а пока верим в победу, помогаем друг другу и поддерживаем армию", — говорилось на странице проекта в соцсетях.
О персоне: Катерина Осадчая
Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.
