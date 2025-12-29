Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Зеленский нарядился в особенный костюм для встречи с Трампом — как он выглядел

Кристина Трохимчук
29 декабря 2025, 12:56
183
Владимир Зеленский появился в черном костюме рядом с президентом США.
Владимир Зеленский - встреча с Дональдом Трампом
Владимир Зеленский - встреча с Дональдом Трампом / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Вы узнаете:

  • Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом
  • Как он выглядел

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом для обсуждения мирного плана из 20 пунктов и гарантий безопасности. Внимание СМИ привлек образ Зеленского, в котором он прибыл на аудиенцию к президенту США. Фотографии со встречи первых лиц опубликованы в официальном Telegram-канале.

Зеленский был одет в костюм от украинского дизайнера Виктора Анисимова, который уже год занимается стилем президента. Образ выглядел сдержанно и напоминал классический вариант больше, чем когда-либо. Костюм был полностью черного цвета. О стиле милитари, который Зеленский обычно выбирал для официальных визитов, напоминал лишь крой пиджака с накладными карманами и укороченными лацканами.

видео дня
Владимир Зеленский - визит в США
Владимир Зеленский - визит в США / фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Благодарю Президента Трампа и его команду за переговоры. Благодарю Соединенные Штаты за поддержку. Вместе мы и можем реализовать наше видение последовательности шагов для мира", — написал Зеленский после разговора с президентом США.

Владимир Зеленский в костюме
Владимир Зеленский в костюме / фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Во время одного из предыдущих визитов к Дональду Трампу между президентами вспыхнула перепалка, во время которой выяснилось, что американская сторона была недовольна выбором одежды милитари стиля для визита в Белый дом. После этого Зеленский изменил подход к своим нарядам для встреч с президентом США.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что российский юморист Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения террористической РФ, решил покинуть свою жену Аллу Пугачеву с детьми и проведет главный праздник года отдельно от семьи.

Также певица Наталья Могилевская рассказала о том, что армия РФ совершила удар близко з детскому саду, который посещает ее младшая дочь. Могилевская с облегчением сообщила, что атака произошла в выходной день, когда София находилась дома.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Скоро будет новый массированный обстрел: мониторы назвали опасные даты

Скоро будет новый массированный обстрел: мониторы назвали опасные даты

14:25Война
Графики не действуют: в ряде регионов введены аварийные отключения света

Графики не действуют: в ряде регионов введены аварийные отключения света

13:07Энергетика
Зеленский сказал, когда в Украине отменят военное положение и откроют границы

Зеленский сказал, когда в Украине отменят военное положение и откроют границы

11:43Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Рецепт божественной закуски на Новый год: весь секрет в начинке

Рецепт божественной закуски на Новый год: весь секрет в начинке

Китайский гороскоп на сегодня 29 декабря: Драконам - гнев, Собакам - сплетни

Китайский гороскоп на сегодня 29 декабря: Драконам - гнев, Собакам - сплетни

Два знака зодиака "накроет" мощная волна успеха: дела пойдут вверх

Два знака зодиака "накроет" мощная волна успеха: дела пойдут вверх

Эти знаки зодиака ворвутся в новый год победителями: счастье уже скоро

Эти знаки зодиака ворвутся в новый год победителями: счастье уже скоро

Последние новости

14:25

Скоро будет новый массированный обстрел: мониторы назвали опасные даты

13:47

Для чего на самом деле нужен ящик под духовкой: мало кто знает его назначение

13:07

Ресторанная закуска дома на новогодний стол - гости ахнут от восторгаВидео

13:07

Графики не действуют: в ряде регионов введены аварийные отключения света

12:56

Зеленский нарядился в особенный костюм для встречи с Трампом — как он выгляделВидео

Графики отключения света в Украине будут всю зиму: Гончар - о том, что будет с энергетикой в 2026 годуГрафики отключения света в Украине будут всю зиму: Гончар - о том, что будет с энергетикой в 2026 году
12:43

"Тяжело": какие баллы получили участники "Танцев" и какие эмоции у них остались

12:35

Как не превратить Новый год в фиаско: ошибки праздничного макияжа, которые добавляют возраст

12:29

Какие вещи нельзя выбрасывать во время уборки перед Новым годом

12:17

Галкин принял решение покинуть Пугачеву с детьми — что произошло

Реклама
11:54

"Притирки друг к другу": Даша Квиткова рассказала правду о партнере на "Танцах"

11:43

Зеленский сказал, когда в Украине отменят военное положение и откроют границыВидео

11:37

Соглашения на 50 лет и мирный план: Зеленский озвучил детали переговоров с Трампом

11:27

"Всегда вперед": кто победил на шоу "Зважені та щасливі", сбросив 104 кг

10:59

Не дни, а недели и месяцы: где самая сложная ситуация со светом и когда ее исправятВидео

10:59

"Сегодня прилетело": Могилевская сообщила об опасности для дочериВидео

10:50

Китайский гороскоп на завтра 30 декабря: Драконам - разочарование, Свиньям - проблемы

10:10

"Третья попытка": звезда "Лиги смеха" объявил о мобилизации в ВСУВидео

10:05

Что мешает договориться о мире РФ и Украины: в Politico назвали главные препятствия

09:50

"Сбежал": Влада Яму высмеяли в эфире "Танцев со звездами"

09:45

Путин и Зеленский могут провести прямые переговоры - Fox News

Реклама
09:22

Астрологи назвали самые высокомерные знаки зодиака

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 декабря (обновляется)

09:00

"Пришлось спать на помойке": певец JULIK об экстремальных концертах и потере голосаЭксклюзив

08:51

Почему Китай выиграет в любом случаемнение

08:39

Трамп и Зеленский встретились в Мар-а-Лаго: что ждет Украину в ближайшие недели

08:30

Карта Deep State онлайн за 29 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:03

Залужный готовится покинуть Лондон: что задумал экс-главком ВСУ

07:32

В Майкопе и Туле прогремели взрывы: атакован военный аэродром

06:56

Гарантии безопасности для Украины: Макрон анонсировал решение поуже в январе

06:31

Тайная игра Путина с Назарбаевыммнение

05:27

Капюшон будет греть лучше, если сделать одно действие: простой трюк с мехом

04:53

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке милого кота за 45 секунд

04:38

Гороскоп на завтра 30 декабря: Ракам - неожиданная встреча, Скорпионам - прибыль

03:34

Два знака зодиака "накроет" мощная волна успеха: дела пойдут вверх

02:30

Скрытые сигналы деменции: что многие принимают за обычную болезнь

01:57

Поваленные деревья и парализованное движение: последствия непогоды в УкраинеФотоВидео

01:30

Великолепная четверка: Курникова впервые засветила всех своих детей от Иглесиаса

01:20

Ольга Харлан показала редкое фото с женихом-итальянцем

28 декабря, воскресенье
23:39

Женатый Галич публично зацеловал партнершу по "Танцах" после выступления

23:34

Переговоры Трампа и Зеленского завершены: СМИ раскрыли первые детали

Реклама
23:28

Как хранить луковицы амариллиса: садоводы раскрыли секреты повторного цветения

23:21

Субсидии под угрозой: кто из украинцев может остаться без выплат и когда

23:07

Из уборщицы в ангела: Денисенко показала "класс" на "Танцах со звездами"Видео

22:43

"Ищите мне замену": Никита Добрынина оказался за шаг от ухода из "Танцев"

22:35

"У нее муж хороший": кум Лободы раскрыл секрет певицы

22:25

"Купянск наш — мы уходим": в МО РФ опозорились кадрами "контроля" над городом

21:49

"Дедлайнов не ставлю": Трамп заявил о выгодах для Украины от мирного соглашения

21:48

Екатерина Кухар разнесла выступление Квитковой на "Танцах" - причина

21:34

Опасная ошибка водителей: популярный трюк с дворниками оказался вредным для автоВидео

21:30

Показали настоящую страсть: ветеран ВСУ выдала на Танцах со звездами пылкую румбуВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена Зеленская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять