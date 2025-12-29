Зеленский нарядился в особенный костюм для встречи с Трампом — как он выглядел

Владимир Зеленский появился в черном костюме рядом с президентом США.

Владимир Зеленский - встреча с Дональдом Трампом / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом

Как он выглядел

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом для обсуждения мирного плана из 20 пунктов и гарантий безопасности. Внимание СМИ привлек образ Зеленского, в котором он прибыл на аудиенцию к президенту США. Фотографии со встречи первых лиц опубликованы в официальном Telegram-канале.

Зеленский был одет в костюм от украинского дизайнера Виктора Анисимова, который уже год занимается стилем президента. Образ выглядел сдержанно и напоминал классический вариант больше, чем когда-либо. Костюм был полностью черного цвета. О стиле милитари, который Зеленский обычно выбирал для официальных визитов, напоминал лишь крой пиджака с накладными карманами и укороченными лацканами.

Владимир Зеленский - визит в США / фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Благодарю Президента Трампа и его команду за переговоры. Благодарю Соединенные Штаты за поддержку. Вместе мы и можем реализовать наше видение последовательности шагов для мира", — написал Зеленский после разговора с президентом США.

Владимир Зеленский в костюме / фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Во время одного из предыдущих визитов к Дональду Трампу между президентами вспыхнула перепалка, во время которой выяснилось, что американская сторона была недовольна выбором одежды милитари стиля для визита в Белый дом. После этого Зеленский изменил подход к своим нарядам для встреч с президентом США.

О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

