Резко: Пугачева решилась на странный и неприятный шаг

РосСМИ сообщили о том, какое неожиданное решение приняла Алла Пугачева.

Алла Пугачева выступает редко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

Кратко:

На какой шаг решилась Пугачева

Почему она так решила

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта жить в Израиль, снизила свои гонорары.

По крайней мере об этом пишут российские пропагандисты. По информации одного из таких ресурсов, несмотря на то, что Пугачева отказалась от больших концертов и выступлений, она все равно поет на частных вечеринках.

видео дня

Алла Пугачева не выступает на больших концертах / фото: instagram.com, Алла Пугачева

И вот российские лживые СМИ пишут, что она снизила свои гонорары и берет только те "заказы", до которых не нужно долго ехать. Они добавляют, что она не любит перелеты и старается выступать по месту.

Сообщается, что она дала частный концерт в Юрмале и получила за выступление 150 тысяч евро, тогда как раньше ее гонорар за подобные мероприятия был существенно выше и составлял порядка 350 тысяч евро.

Алла Пугачева на фестивале "Рандеву" / фото: скрин t.me/starhitru

Почему певица приняла это странное решение снизить стоимость концерта - неизвестно.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте рассказала, где живет ее мама – певица Алла Пугачева. Орбакайте отметила, что Примадонна переехала в Лимассол, рассказывая о том, как прошел ее тур по Европе.

А также рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, поделился, чему его училароссийская певица Алла Пугачева.

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

