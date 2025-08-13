Резко: Пугачева решилась на странный и неприятный шаг

Кратко:
- На какой шаг решилась Пугачева
- Почему она так решила
Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта жить в Израиль, снизила свои гонорары.
По крайней мере об этом пишут российские пропагандисты. По информации одного из таких ресурсов, несмотря на то, что Пугачева отказалась от больших концертов и выступлений, она все равно поет на частных вечеринках.
И вот российские лживые СМИ пишут, что она снизила свои гонорары и берет только те "заказы", до которых не нужно долго ехать. Они добавляют, что она не любит перелеты и старается выступать по месту.
Сообщается, что она дала частный концерт в Юрмале и получила за выступление 150 тысяч евро, тогда как раньше ее гонорар за подобные мероприятия был существенно выше и составлял порядка 350 тысяч евро.
Почему певица приняла это странное решение снизить стоимость концерта - неизвестно.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте рассказала, где живет ее мама – певица Алла Пугачева. Орбакайте отметила, что Примадонна переехала в Лимассол, рассказывая о том, как прошел ее тур по Европе.
А также рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, поделился, чему его училароссийская певица Алла Пугачева.
Вас также может заинтересовать:
- Это чудо: жена Николаева спела оду Алле Пугачевой
- Орбакайте приняла радикальное решение в отношении Пугачевой
- Галкин с Пугачевой показались в элегантных образах: певица удивила длиной наряда
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред