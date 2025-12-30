Попала на крупную сумму: экс-участница "Холостяка" раскрыла правду о шоу

София Шамия выполнила условия контракта шоу.

София Шамия дала новое интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Шамия

София Шамия сама покинула "Холостяк"

Сколько ей пришлось заплатить каналу

Бывшая участница популярного шоу "Холостяк", главным героем которого стал Тарас Цымбалюк - "Мисс Украина 2023" София Шамия – заплатила телеканалу СТБ кругленькую сумму.

Как рассказала модель в интервью для Showroom Lux FM, штраф она заплатила за то, что покинула шоу по собственной инициативе.

"Я платила штраф в размере 200 тыс. грн. Из своего сезона я единственная, кто платил этот штраф", – отметила девушка.

София подчеркнула, что после участия в "Холостяке" она обращалась за помощью к психологу и сама его оплачивала.

София Шамия / фото: instagram.com, София Шамия

Скандал с Софией Шамией на "Холостяке"

В первом эпизоде шоу "Холостяк" София Шамия оскандалилась тем, что не знает, что такое турникет, хотя учится в медуниверситете. Модель ушла из проекта в третьем эфире со скандалом после того, как другая участница сказала, что она была любовницей богатого мужчины.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

