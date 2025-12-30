Попала на крупную сумму: экс-участница "Холостяка" раскрыла правду о шоу

Вы узнаете:
- София Шамия сама покинула "Холостяк"
- Сколько ей пришлось заплатить каналу
Бывшая участница популярного шоу "Холостяк", главным героем которого стал Тарас Цымбалюк - "Мисс Украина 2023" София Шамия – заплатила телеканалу СТБ кругленькую сумму.
Как рассказала модель в интервью для Showroom Lux FM, штраф она заплатила за то, что покинула шоу по собственной инициативе.
"Я платила штраф в размере 200 тыс. грн. Из своего сезона я единственная, кто платил этот штраф", – отметила девушка.
София подчеркнула, что после участия в "Холостяке" она обращалась за помощью к психологу и сама его оплачивала.
Скандал с Софией Шамией на "Холостяке"
В первом эпизоде шоу "Холостяк" София Шамия оскандалилась тем, что не знает, что такое турникет, хотя учится в медуниверситете. Модель ушла из проекта в третьем эфире со скандалом после того, как другая участница сказала, что она была любовницей богатого мужчины.
Смотрите видео интервью Софии Шамии:
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
