Попала на крупную сумму: экс-участница "Холостяка" раскрыла правду о шоу

Элина Чигис
30 декабря 2025, 09:41
София Шамия выполнила условия контракта шоу.
София Шамия
София Шамия дала новое интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Шамия

Вы узнаете:

  • София Шамия сама покинула "Холостяк"
  • Сколько ей пришлось заплатить каналу

Бывшая участница популярного шоу "Холостяк", главным героем которого стал Тарас Цымбалюк - "Мисс Украина 2023" София Шамия – заплатила телеканалу СТБ кругленькую сумму.

Как рассказала модель в интервью для Showroom Lux FM, штраф она заплатила за то, что покинула шоу по собственной инициативе.

"Я платила штраф в размере 200 тыс. грн. Из своего сезона я единственная, кто платил этот штраф", – отметила девушка.

София подчеркнула, что после участия в "Холостяке" она обращалась за помощью к психологу и сама его оплачивала.

София Шамия
София Шамия / фото: instagram.com, София Шамия

Скандал с Софией Шамией на "Холостяке"

В первом эпизоде шоу "Холостяк" София Шамия оскандалилась тем, что не знает, что такое турникет, хотя учится в медуниверситете. Модель ушла из проекта в третьем эфире со скандалом после того, как другая участница сказала, что она была любовницей богатого мужчины.

Смотрите видео интервью Софии Шамии:

Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, украинская актриса Анастасия Цымбалару рассказала об отношениях с актером Тарасом Цымбалюком. На своей странице в соцсетях Анастасия пообщалась с поклонниками и их очень заинтересовала правда об актере.

А также жена украинского известного певца Виталия Козловского – Юлия Бакуменко – рассекретила, когда они поженились. На своей странице в соцсетях Юлия посвятила публикацию годовщине свадьбы.

О персоне: Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

шоу Холостяк новости шоу бизнеса Тарас Цымбалюк
Вместо сеток и мешков: как простая конструкция сохранит урожай овощей до весныВидео

