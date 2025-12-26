Кто стал победительницей 'Холостяка' - Цымбалюк ошеломил своим выбором

Прошла финальная церемония роз на шоу "Холостяк".

"Холостяк" - финал шоу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Украинский известный актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк сделал окончательный выбор на проекте и победительницей стала участница Надин.

Как стало известно, Тарас с трудом принял решение насчет победительницы "Холостяка". За сердце Цымбалюка боролись участницы Настя и Надин.

Перед церемонией актер провел время с каждой из участниц и побывал с ними на романтических свиданиях. С Надин Тарас встретился в саду, где лепили из глины, а затем отправились в отель. А вот с Настей актер плавал на лодке по озеру, после чего привез ее на спа-процедуры, которые они делали друг другу.

На финальной церемонии девушки показались в красивых платьях, а кольцо все же получила Надин. Настя уехала домой и не особо хотела комментировать ситуацию.

Финалистки шоу "Холостяк" / фото: скрин instagram.com, "Холостяк"

"Часто я не чувствовал от тебя инициативы... Для меня это ключ... Поэтому я говорю тебе спасибо, но прости", - сказал Тарас Насте перед прощанием.

Затем Тарас обратился к Надин и надел ей кольцо на палец.

"Ты очень нежная и ранимая. Но и очень сильная. В тебе есть страсть и внутреннее спокойствие, и внешняя красота, и внутренняя глубина", - отметил Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

