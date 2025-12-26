Кто стал победительницей 'Холостяка' - Цымбалюк ошеломил своим выбором

Кратко:
- Как прошел финал "Холостяка"
- Кто из участниц стала победительницей
Украинский известный актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк сделал окончательный выбор на проекте и победительницей стала участница Надин.
Как стало известно, Тарас с трудом принял решение насчет победительницы "Холостяка". За сердце Цымбалюка боролись участницы Настя и Надин.
Перед церемонией актер провел время с каждой из участниц и побывал с ними на романтических свиданиях. С Надин Тарас встретился в саду, где лепили из глины, а затем отправились в отель. А вот с Настей актер плавал на лодке по озеру, после чего привез ее на спа-процедуры, которые они делали друг другу.
На финальной церемонии девушки показались в красивых платьях, а кольцо все же получила Надин. Настя уехала домой и не особо хотела комментировать ситуацию.
"Часто я не чувствовал от тебя инициативы... Для меня это ключ... Поэтому я говорю тебе спасибо, но прости", - сказал Тарас Насте перед прощанием.
Затем Тарас обратился к Надин и надел ей кольцо на палец.
"Ты очень нежная и ранимая. Но и очень сильная. В тебе есть страсть и внутреннее спокойствие, и внешняя красота, и внутренняя глубина", - отметил Цымбалюк.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, модель и бывшая участница шоу "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк, Ирочка прокомментировала свой "вылет" из проекта в финальном выпуске. На своей странице в соцсетях девушка отметила, что это был болезненный опыт.
А также актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк отправил домой участницу Ирочку. В финальном выпуске проекта Тарас встретился с каждой девушкой на индивидуальном свидании, после чего признался, что ему было очень трудно сделать выбор.
Вас может заинтересовать:
- Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали
- У путинистки Валерии умер ребенок - что случилось
- "Аннушку": Оля Цибульская заговорила о своей второй беременности
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред