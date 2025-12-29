Ложь раскрыта: жена Виталия Козловского рассказала правду о браке с певцом

Юлия Бакуменко рассказала о важном дне.

https://stars.glavred.info/lozh-raskryta-zhena-vitaliya-kozlovskogo-rasskazala-pravdu-o-brake-s-pevcom-10728041.html Ссылка скопирована

Жена Виталия Козловского обратилась к артисту / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Козловский

Кратко:

Виталий Козловский празднует годовщину свадьбы

Что написала его жена

Жена украинского известного певца Виталия Козловского – Юлия Бакуменко – рассекретила, когда они поженились.

На своей странице в соцсетях Юлия посвятила публикацию годовщине свадьбы.

видео дня

Отметим, Виталий говорил, что он женился 6 марта 2024 года, но, оказалось, на самом деле 29 декабря 2023.

"Сегодня важный день: два года нашей семье и 22-я творческая годовщина Виталия. Этот год был настолько насыщенный и творческий, что мы даже не делали новых семейных фотосессий. Исправим, как только найдется на это время", - написала Бакуменко.

Юлия Бакуменко обратилась к мужу / фото: скрин instagram.com, Юлия Бакуменко

Также она призналась, что безгранично любит мужа и поддержит его в любой ситуации.

"Люблю безгранично! Эти две важные даты в один день - они о том, что семья всегда во всем тебя поддержит и всегда за тебя горой! Впереди столько планов грандиозных! И мы всегда рядом", - добавила Юлия.

Виталий Козловский с женой / фото: instagram.com, Юлия Бакуменко

Виталий Козловский / Инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, вчера, 28 декабря, впервые за четыре года, прошел эфир "Танцев со звездами". Участники спецвыпуска поделились своими эмоциями в интервью для сайта 1plus1.

А также известная блогер Даша Квиткова призналась, что плакала на репетициях "Танцев со звездами", но после выступления захотела продолжения проекта. В интервью для сайта 1plus1 Даша поделилась, как ей удалось наладить общение со своим партнером – хореографом Женей Котом.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред