Ложь раскрыта: жена Виталия Козловского рассказала правду о браке с певцом

Элина Чигис
29 декабря 2025, 21:41
Юлия Бакуменко рассказала о важном дне.
Виталий Козловский
Жена Виталия Козловского обратилась к артисту / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Козловский

Кратко:

  • Виталий Козловский празднует годовщину свадьбы
  • Что написала его жена

Жена украинского известного певца Виталия Козловского – Юлия Бакуменко – рассекретила, когда они поженились.

На своей странице в соцсетях Юлия посвятила публикацию годовщине свадьбы.

Отметим, Виталий говорил, что он женился 6 марта 2024 года, но, оказалось, на самом деле 29 декабря 2023.

"Сегодня важный день: два года нашей семье и 22-я творческая годовщина Виталия. Этот год был настолько насыщенный и творческий, что мы даже не делали новых семейных фотосессий. Исправим, как только найдется на это время", - написала Бакуменко.

Юлия Бакуменко обратилась к мужу
Юлия Бакуменко обратилась к мужу / фото: скрин instagram.com, Юлия Бакуменко

Также она призналась, что безгранично любит мужа и поддержит его в любой ситуации.

"Люблю безгранично! Эти две важные даты в один день - они о том, что семья всегда во всем тебя поддержит и всегда за тебя горой! Впереди столько планов грандиозных! И мы всегда рядом", - добавила Юлия.

Виталий Козловский с женой
Виталий Козловский с женой / фото: instagram.com, Юлия Бакуменко
Инфографика, Козловский
Виталий Козловский / Инфографика: Главред

О персоне: Виталий Козловский

Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).

Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

