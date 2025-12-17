"Я все это прошел": Виталий Козловский высказался про измены в браке

Виталий Козловский раскрыл неизвестные моменты семейной жизни.

Виталий Козловский про измены в браке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Козловский

Вы узнаете:

Виталий Козловский рассказал про отношения с женой

Что стало запорукой их крепкого брака

Украинский певец Виталий Козловский поделился ранее неизвестными подробностями своей личной жизни. В программе "33 запитання від Люкс ФМ" он рассказал, как отношения с супругой стали для него особенными и почему он не смотрит на других женщин.

По словам Козловского, именно встретив Юлию, он понял, что готов к серьезным отношениям и не будет бежать от ответственности. Певец изменил свое мнение о том, что семья является балластом для творческой личности.

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко / фото: instagram.com, Юлия Бакуменко

"Я обожаю быть один. Я постоянно бегал от ответственности. Мне всегда казалось, что семья, жена, дети — это то, что для творческого человека тянет вниз", — признался Виталий.

Несмотря на то, что у артиста хватает внимания от противоположного пола, он не дает жене поводов для ревности. Певец негативно относится к изменам в отношениях, заявив, что нельзя променять глубокие чувства на сиюминутное наслаждение.

Виталий Козловский про семью / фото: instagram.com, Виталий Козловский

"Я принимаю внимание, мне приятно, но не интересно. Как можно променять душу на разовую радость? Я все это прошел, это в прошлом. Меня это никогда не наполняло. Меня наполняет один человек, с которым ты хочешь акцентировать свое направление. Я заточен на семью", — уверен Козловский.

Инфографика, Козловский / Инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что украинский певец Виталий Козловский дал интервью, в котором разоткровенничался о своей алкогольной зависимости. В программе "33 запитання від Люкс ФМ" он рассказал, что помогло ему выбраться из ловушки пристрастия.

Также украинский певец MELOVIN резко ответил Джамале, которая посчитала его отказ от участия в конкурсе неуважением. Ранее она заявила, что обижена на артиста. MELOVIN опубликовал фрагмент интервью певицы в своем Instagram и не стал подбирать выражения, чтобы обозначить свое отношение.

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

