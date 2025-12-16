"Широкая публика, конечно, не знала": Павел Зибров раскрыл диагноз Степана Гиги

Зибров рассказал, что терзало Степана Петровича.

Степан Гига болезнь - Павел Зибров раскрыл диагноз покойного певца

Легендарный украинский музыкант Степан Гига умер 12 декабря в возрасте 66 лет. Близкое окружение и официальные представители артиста не комментируют причину его смерти, однако известно, что в ноябре Степан Петрович попал в больницу, где ему провели срочную операцию.

Молчание окружения Гиги - отражение его собственный позиции, отмечает Павел Зибров в беседе Oboz.ua. Певец в последние годы действительно был нездоров, однако выносить свои проблемы на люди категорически отказывался, чтобы запомниться поклонникам своим творчеством, а не болезнями.

"О том, что он болел сахарным диабетом, широкая публика, конечно, не знала — и знать этого не должна была. В нашем кругу об этом было известно. Год назад он даже перенес операцию, связанную с этой болезнью. Его уход – большая потеря для украинской культуры. Это произошло слишком рано и совершенно неожиданно. О болезни знали не все – в целом об этом не говорили. Только когда он попал в больницу после своего дня рождения, коллеги узнали больше", - поделился Павел Зибров.

О персоне: Степан Гига Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

