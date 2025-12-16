Марина Боржемская показала своего красивого мужчину: "У меня праздник"

Вкратце:
- Марина Боржемская в социальных сетях показала новые снимки
- Вместе с ней позировал ее сын-подросток
Украинская фитнес-тренер и ведущая Марина Боржемская недавно порадовала поклонников новостями о том, что в ее жизни появился особенный человек. Знакомить общественность с новым избранником она не торопится, но загадочный бойфренд - не единственный мужчина, который занимает важное место в ее жизни.
Пока в социальных сетях Боржемская может похвастаться фото с 16-летним Робертом - ее сыном от боксера Вячеслава Узелкова, хоть подросток и нечасто соглашается показывать себя на камеру.
Свежие снимки с первенцем тренер опубликовала в своем блоге в Instagram с подписью: "У меня сегодня праздник - разрешили выставить фото с красивым мужчиной". В комментариях поклонники отмечают, что Роберт растет очень привлекательным юношей.
О персоне: Марина Боржемская
Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".
В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.
Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.
