"Незабываемая пара": Ольга Сумская появилась в объятиях бывшего мужа

Ольга Сумская записала видео с Евгением Паперным.

Ольга Сумская встретилась с Евгением Паперным / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Ольга Сумская появилась в компании Евгения Паперного

Как это произошло

Украинская актриса Ольга Сумская неожиданно появилась в компании бывшего мужа, Народного артиста Украины Евгения Паперного. На видео, которое появилось в Instagram артистки, экс-супруг приобнял Сумскую и рассказал об их отношениях.

Ольга и Евгений скандально развелись 34 года назад. В браке у пары родилась дочь Антонина. Несмотря на то что супруги расстались не на хорошей ноте, спустя годы им удалось наладить отношения. Они вместе записали видео за кулисами театра, чтобы показать поклонникам — разногласия остались в прошлом.

Ольга Сумская - бывший муж / скрин из видео

"И снова встреча. Незабываемая пора. Вот мы такие. Вы представляете? Все время задают вопрос: "А как вы, бывшие, можете еще общаться?" Дружим! Работаем! Вместе с Виталиком, Олей, втроем", — заявил на видео Паперный.

Сумская отметила, что, несмотря на возраст, ее первый супруг полон энергии и энтузиазма.

"Посмотрите, какой запал, какая энергия, какой насыщенный Паперный", — отвесила ему комплимент актриса.

Ольга Сумская — личная жизнь

Актриса дважды была замужем. Ее первым супругом был актер Евгений Паперный, в браке с которым родилась старшая дочь Антонина. Вторым и нынешним мужем Сумской является актер Виталий Борисюк. Их союз, начавшийся в 1990-х годах, считается одним из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, несмотря на то что в начале отношений их роман сопровождался скандалами из-за предыдущего брака.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

