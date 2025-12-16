"Незабываемая пара": Ольга Сумская появилась в объятиях бывшего мужа

Вы узнаете:
- Ольга Сумская появилась в компании Евгения Паперного
- Как это произошло
Украинская актриса Ольга Сумская неожиданно появилась в компании бывшего мужа, Народного артиста Украины Евгения Паперного. На видео, которое появилось в Instagram артистки, экс-супруг приобнял Сумскую и рассказал об их отношениях.
Ольга и Евгений скандально развелись 34 года назад. В браке у пары родилась дочь Антонина. Несмотря на то что супруги расстались не на хорошей ноте, спустя годы им удалось наладить отношения. Они вместе записали видео за кулисами театра, чтобы показать поклонникам — разногласия остались в прошлом.
"И снова встреча. Незабываемая пора. Вот мы такие. Вы представляете? Все время задают вопрос: "А как вы, бывшие, можете еще общаться?" Дружим! Работаем! Вместе с Виталиком, Олей, втроем", — заявил на видео Паперный.
Сумская отметила, что, несмотря на возраст, ее первый супруг полон энергии и энтузиазма.
"Посмотрите, какой запал, какая энергия, какой насыщенный Паперный", — отвесила ему комплимент актриса.
Ольга Сумская — личная жизнь
Актриса дважды была замужем. Ее первым супругом был актер Евгений Паперный, в браке с которым родилась старшая дочь Антонина. Вторым и нынешним мужем Сумской является актер Виталий Борисюк. Их союз, начавшийся в 1990-х годах, считается одним из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, несмотря на то что в начале отношений их роман сопровождался скандалами из-за предыдущего брака.
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
