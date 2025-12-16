Впервые после развода: Тарас Тополя неожиданно появился с семьей

Тарас Тополя провел день в компании сына.

Тарас Тополя - развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Украинский певец Тарас Тополя, который недавно решил развестись со своей женой Еленой Тополей, показал, что расставание пары не влияет на его любовь и заботу о детях. В Instagram артист поделился своим семейным выходным с сыном.

Певец провел день с ребенком на свежем воздухе. В зимнем парке они вместе слепили снеговика и сделали милое фото. Из-за недостаточно холодной погоды снежная скульптура вышла не самой эстетичной, о чем пошутил сам Тарас.

Тарас Тополя с сыном / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Какая зима, такие и снеговики", — подписал фото Тополя.

Поклонники похвалили артиста за то, что, несмотря на развод, он проводит время с детьми и заботится о них. Некоторые комментаторы пошли дальше и попросили пару снова сойтись.

Тарас Тополя - личная жизнь / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Я бы сказала, какая жизнь, таков и снеговик"

"Это не просто снеговик, это момент детства и отцовства, это яркое воспоминание в альбоме памяти..."

"Тарас и Елена, вы прекрасны. Будьте вместе! Великолепная семья!"

О персоне: Тарас Тополя Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

