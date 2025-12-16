Впервые после развода: Тарас Тополя неожиданно появился с семьей

Вы узнаете:
Украинский певец Тарас Тополя, который недавно решил развестись со своей женой Еленой Тополей, показал, что расставание пары не влияет на его любовь и заботу о детях. В Instagram артист поделился своим семейным выходным с сыном.
Певец провел день с ребенком на свежем воздухе. В зимнем парке они вместе слепили снеговика и сделали милое фото. Из-за недостаточно холодной погоды снежная скульптура вышла не самой эстетичной, о чем пошутил сам Тарас.
"Какая зима, такие и снеговики", — подписал фото Тополя.
Поклонники похвалили артиста за то, что, несмотря на развод, он проводит время с детьми и заботится о них. Некоторые комментаторы пошли дальше и попросили пару снова сойтись.
"Я бы сказала, какая жизнь, таков и снеговик"
"Это не просто снеговик, это момент детства и отцовства, это яркое воспоминание в альбоме памяти..."
"Тарас и Елена, вы прекрасны. Будьте вместе! Великолепная семья!"
Ранее Главред сообщал, что украинская артистка и музыкальная продюсерка Национального отбора на Евровидение-2026 Джамала призналась, что держит обиду на певца MELOVIN. Ранее MELOVIN заявил, что прошел в лонглист Нацотбора, но отказался от участия в конкурсе в пользу исполнителя Khayat.
Также 15 декабря во Львове прошло прощание с легендарным украинским певцом Степаном Гигой. Гроб с телом артиста прибыл в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла для похорон. Для почтения памяти певца присутствующие принесли с собой живые цветы.
Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.
