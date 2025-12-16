Укр
Дочь Заворотнюк прячет фигуру после родов: показалась на пляже

Алена Кюпели
16 декабря 2025, 14:17
Анна Заворотнюк показалась в купальнике на пляже в Дубае.
Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк спрятала свою фигуру / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Кратко:

  • Как выглядит Заворотнюк после родов
  • Что она скрывает

Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна так и не пришла в форму после родов.

Об этом написали российские пропагандисты, которые смогли разглядеть фигуру блогерши на пляже в Дубае.

Анна Заворотнюк появилась на пляже
Анна Заворотнюк появилась на пляже / Фото Instagram/anna_zavorotnyuk

Так, Анна Заворотнюк опубликовала собственное фото в купальнике на лежаке, однако на спину она накинула белую рубашку, чтобы как можно меньше тела было видно.

Анна Заворотнюк появилась на пляже
Анна Заворотнюк появилась на пляже / Фото Instagram/anna_zavorotnyuk

Российские пропагандисты сразу решили, что Анна просто поправилась и поэтому решила скрыть фигуру.

О персоне: Анастасия Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Анастасия Заворотнюк новости шоу бизнеса
