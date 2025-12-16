Кратко:
- Как выглядит Заворотнюк после родов
- Что она скрывает
Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна так и не пришла в форму после родов.
Об этом написали российские пропагандисты, которые смогли разглядеть фигуру блогерши на пляже в Дубае.
Так, Анна Заворотнюк опубликовала собственное фото в купальнике на лежаке, однако на спину она накинула белую рубашку, чтобы как можно меньше тела было видно.
Российские пропагандисты сразу решили, что Анна просто поправилась и поэтому решила скрыть фигуру.
О персоне: Анастасия Заворотнюк
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
