В семье Джеффа Безоса горе - что произошло

Пока не назвали точную причину смерти Джеки Безос.

Джеки Безос - смерть / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джефф Безос

Умерла мать Джеффа Безоса

Чем она болела

Вчера, 14 августа, умерла мать американского миллиардера Джеффа Безоса в своем доме в Майами.

Как сообщили на сайте Фонда семьи Безос, в 2020 году Джеки Безос диагностировали деменцию.

"Это прогрессирующее неврологическое расстройство, с которым она боролась с тем же достоинством и мужеством, которые определяли каждый аспект ее жизни", – написано в заявлении.

Умерла Джеки Безос / фото: скрин instagram.com, Джефф Безос

У Джеки остался муж Майк, с которым она прожила 60 лет.

История Джеки Безос

Мать миллиардера родилась 29 декабря 1946 года в Вашингтоне, а в детстве переехала в Альбукерке и во время учебы в старшей школе она родила Джеффа. Джеки сама воспитывала сына, работала в банке и училась на вечерних курсах, где познакомилась с Мигелем Безосом.

5 апреля 1968 года пара поженилась, в браке у них родилось еще двое детей.

О персоне: Джефф Безос Джеффри Престон "Джефф" Безос (фамилия при рождении — Йоргенсен) - американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon.com, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, является главой издательского дома The Washington Post. Один из богатейших людей мира. По данным Forbes состояние Безоса на май 2022 года оценивается в 150,1 млрд $, сообщает Википедия.

