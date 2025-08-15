В семье Джеффа Безоса горе - что произошло

Вы узнаете:
- Умерла мать Джеффа Безоса
- Чем она болела
Вчера, 14 августа, умерла мать американского миллиардера Джеффа Безоса в своем доме в Майами.
Как сообщили на сайте Фонда семьи Безос, в 2020 году Джеки Безос диагностировали деменцию.
"Это прогрессирующее неврологическое расстройство, с которым она боролась с тем же достоинством и мужеством, которые определяли каждый аспект ее жизни", – написано в заявлении.
У Джеки остался муж Майк, с которым она прожила 60 лет.
История Джеки Безос
Мать миллиардера родилась 29 декабря 1946 года в Вашингтоне, а в детстве переехала в Альбукерке и во время учебы в старшей школе она родила Джеффа. Джеки сама воспитывала сына, работала в банке и училась на вечерних курсах, где познакомилась с Мигелем Безосом.
5 апреля 1968 года пара поженилась, в браке у них родилось еще двое детей.
О персоне: Джефф Безос
Джеффри Престон "Джефф" Безос (фамилия при рождении — Йоргенсен) - американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon.com, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, является главой издательского дома The Washington Post. Один из богатейших людей мира. По данным Forbes состояние Безоса на май 2022 года оценивается в 150,1 млрд $, сообщает Википедия.
