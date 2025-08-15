Киркоров ошарашил новым фото со своей скандальной дочкой

Кратко:
- Чем удивила дочь Киркорова
- Как она сейчас выглядит
Скандальная и странная дочь путиниста Филиппа Киркорова Алла-Виктория показалась на свежем фото со своим отцом.
Соответствующим фото Киркоров поделился на своей странице в Instagram.
Как известно, певец сейчас отдыхает в Греции со своим семейством. В один из вечеров путинист сфотографировался со своей дочерью, чем вызвал бурю комментариев и публикаций в сети.
В частности, на фото видно, что дочь Киркорова скоро догонит его по росту. Между тем, рост путиниста составляет 1 метр 93 сантиметра. Можно предположить, что рост девочки уже составляет около 1 метра и 60 сантиметров и она еще буде расти, ведь ей только 13 лет.
Подписчики артиста высказали удивление тем, как заметно выросла Алла.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запретна въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
Вас может заинтересовать:
- Не может ходить без помощи: врач рассказал о состоянии немощного Киркорова
- Путинист Киркоров попал в крупные проблемы в РФ - что случилось
- "С таким диагнозом": путинист Киркоров борется с тяжелым недугом за границей
О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред