Киркоров показал фото вместе со своей дочкой и вызвал бурю обсуждений.

Алла-Виктория Киркорова сильно выросла / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Чем удивила дочь Киркорова

Как она сейчас выглядит

Скандальная и странная дочь путиниста Филиппа Киркорова Алла-Виктория показалась на свежем фото со своим отцом.

Соответствующим фото Киркоров поделился на своей странице в Instagram.

видео дня

Как известно, певец сейчас отдыхает в Греции со своим семейством. В один из вечеров путинист сфотографировался со своей дочерью, чем вызвал бурю комментариев и публикаций в сети.

В частности, на фото видно, что дочь Киркорова скоро догонит его по росту. Между тем, рост путиниста составляет 1 метр 93 сантиметра. Можно предположить, что рост девочки уже составляет около 1 метра и 60 сантиметров и она еще буде расти, ведь ей только 13 лет.

Киркоров ошарашил фото с дочерью / Фото Instagram/fkirkorov

Подписчики артиста высказали удивление тем, как заметно выросла Алла.

Киркоров ошарашил фото с дочерью / Фото Instagram/fkirkorov

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запретна въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

