Путиниста Филиппа Киркорова жестко наказали в суде - что он вытворил

Филипп Киркоров потерпел еще одну неудачу.

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Филипп Киркоров больше не посетит Молдову / коллаж: Главред, фото: t.me, Филипп Киркоров

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Филиппу Киркорову запретили посещать Молдову

Причина такого решения

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, постоянно попадает в скандалы, из-за чего даже россияне не хотят видеть его на сцене. Также путинист получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля.

Как сообщило молдавское издание TV8, Киркоров не сможет посещать Молдову, апелляционная палата Кишинева удовлетворила апелляцию Пограничной полиции и решение уже вступило в силу.

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Напомним, в июле 2023 года любитель диктатора Путина летел на самолете из Стамбула в Молдову, но не выполнил условия для получения разрешения на пересечение государственной границы.

Кстати, путинист не может посещать не только Молдову, но и Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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