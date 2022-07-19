Огромномный штраф: артистам в России запретили со сцены говорить о войне

В контракте также прописан штраф в размере 500 тыс. руб. / пресс-служба Caribbean Club

В россии все сильнее сужаются рамки дозволенного и недозволенного. Теперь, новые ограничения коснулись и организаторов музыкальных концертов, которые стали включать в договоры запрет говорить о войне.

О такой практике пропагандистскому ресурсу РБК сообщили представители двух агентств и концертный директор нескольких известных групп.

У издания имеется копия договора с одной из российских групп. В контракте существует пункт, согласно которому исполнитель "обязуется избегать любых политических тем при проведении концерта".

Читайте также"Домой, твари": Группу Би-2 освистали на стадионе "невиновные россияне"

Он не имеет права "распространять не соответствующую действительности информацию о ходе "специальной военной операции" (о нападении россии на Украину - авт.) в Украине любым способом, включая аудиовизуальный способ". Кроме того, артист не может использовать "государственную символику Украины, в том числе сходную с ней до степени смешения, а также иную символику, в целях формирования неправильных выводов о целях и задачах Вооруженных сил РФ на территории Украины, любой дискредитации Российской Федерации, государственных органов РФ, в том числе Вооруженных сил РФ".

Если это условие будет нарушено и концерт будет перенесен или отменен, исполнителю придется за свой счет компенсировать расходы на организацию мероприятия. В контракте также прописан штраф в размере 500 тыс. руб. (9 тыс. долларов), который музыкантам придется выплатить в течение трех дней после нарушения.

Напомним, ранее российский рок-музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, осудивший войну в Украине, высказался о молчании своих сограждан.

В интервью на YouTube-канале "Скажи Гордеевой" музыкант заявил, что в РФ тоже есть герои, а население попало под оккупацию властей.