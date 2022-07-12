"Мы не рабы": Шевчук попытался оправдать молчание россиян о войне в Украине

Шевчук попытался оправдать молчание россиян о войне в Украине / скриншот

Российский рок-музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, осудивший войну в Украине, высказался о молчании своих сограждан.

В интервью на YouTube-канале "Скажи Гордеевой" музыкант заявил, что в РФ тоже есть герои, а население попало под оккупацию властей.

"Хочу сказать, что русские – не рабы, мы просто в оккупации. У нас расстреливают "Градами", минами пропаганды. Жесточайшими режут законами, убивают каждый день нашу память, наш ум, наш дух. Но мы держимся, и среди нас тоже есть герои, которые никогда не назовутся рабами. И я вот это очень хотел сказать. Мы – не рабы", – сказал Шевчук.

Также он добавил, что россияне – это древние египтяне, которые тысячелетиями не развивались, а жили по канонам.

Читайте также"Концертная деятельность подходит к концу": Шевчук заявил, что группа ДДТ сворачивает работу"Они тысячелетиями поклонялись смерти, выращивали в "теплицах" мумии и ждали смерти. Они стояли у пропасти и их ничего не волновало. Мы на них похожи. Мы мало думаем о жизни и ее прекрасности", – отметил Шевчук, приведя в пример российские деревни, где нет цивилизации.

Напомним, что российский рок-музыкант, поэт-песенник и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, который открыто выражает свою позицию в отношении войны россии в Украине, попал в поле зрение российских силовиков.

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