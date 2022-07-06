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"Свадьба года": украинский ведущий нашел идеальную пару для путинистки Егоровой

6 июля 2022, 21:44

Кандидат на руку, сердце и прочие подробности фанатки Путина оказался ей под стать.

Анатолий Анатолич "поженил" Егорову и Бардаша, которые поддерживают войну в Украине / Коллаж

Украинский ведущий Анатолий Анатолич после того, как украинский музыкальный продюсер украинского происхождения Юрий Бардаш публично поддержал рашистов в войне с Украиной, решил подобрать коллаборанту достойную пару.

Из-за его пророссийский взглядов от Бардаша ушла жена, поэтому Анатолич решил, что ярая путинистка и многодетная мать-одиночка Снежана Егорова составит ему идеальную компанию.

Остроумную шутку украинский ведущий опубликовал на своей странице в Instagram. Там появился коллаж, на котором рашисты Егорова и Бардаш предстали участниками романтического шоу Любовь с первого взгляда, которое ранее показывали на телеканале Интер.

Их лица прифотошопили к телам ведущих проекта - Андрея Доманского и Василисы Фроловой. "Вот это была бы свадьба! Я думаю, нам нужно научиться отпускать тех, кто..." - подписал картинку Анатолич, намекая, что Украина и украинский шоу-бизнес в частности без сожаления "отпустят" медиаличностей, которые поддерживают страну-агрессора.

Анатолий Анатолич "поженил" Егорову и Бардаша, которые поддерживают войну в Украине / instagram.com/anatoliyanatolich

В комментариях на Бардаша и Егорову обрушились с критикой за их пророссийские взгляды, и поддержали Анатолича во мнении, что таким предателям лучше держаться вместе:

"Егорова, ну ти і паскуда".

"Зрадники і погань".

"Тупі і продажні".

"Весілля року ❤️"

"Ну старувата вона для нього, але нехай забирає з усіма її мерзенними тельбухами".

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Напомним, телеведущая украинского происхождения Снежана Егорова, которая ранее не единожды поддерживала политику путина, и пренебрежительно относилась к военному вторжению РФ в Украину, теперь официально внесена в реестр государственных изменников.

Также мы рассказывали, что украинская телеведущая Стася Ровинская, которая является дочерью известной путинистки Снежаны Егоровой, похвасталась, что ее маленькие дети самостоятельно приняли решение разговаривать на украинском языке.

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