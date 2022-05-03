"Чтобы не путали с русскими": внуки колаборантки Егоровой заговорили на украинском языке

Снежана Егорова не стесняясь поддерживает путина / Фото: facebook.com/snezhana.egorova.9

Украинская телеведущая Стася Ровинская, которая является дочерью известной путинистки Снежаны Егоровой, похвасталась, что ее маленькие дети самостоятельно приняли решение разговаривать на украинском языке.

Как сообщает "Обозреватель", из-за войны 7-летний Эван, 5-летний Эней и двухлетняя Эмма вместе с мамой и папой были вынуждены уехать заграницу.

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По словам Ровинской, в Европе малыши бояться, что их примут за русских, если они будут разговаривать на языке врага. Несмотря на пророссийскую позицию звездной мамы, Ровинская активно поддерживает Украину.

По ее словам, в их семье всегда разговаривали и на родном, и на русском, однако дети зачастую выбирали для общения в быту второй язык. Когда они выехали из Киева в безопасное место, то решили полностью перейти на украинский, чтобы никто не сомневался, из какой они страны.

Напомним, ранее со слезами на глазах Ровинская приняла решение разорвать отношения с матерью раз и на всегда. К этому же она призвала и остальных - предать Егорову забвению, ведь это для нее - самое страшное.