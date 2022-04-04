"Ничего человеческого в ней больше нет": дочь фанатки Путина Егоровой призвала предать ее забвению

Стася Ровинская, дочь фанатки Путина Егоровой призвала предать ее забвению/ instagram.com/sia_rovinska

Пока Украина и весь мир содрогаются в рыданиях от ужасающих кадров российских зверств в освобожденных от оккупантах городах, пропутинская пропагандистка Егорова продолжает настаивать на верности кровавой политике Кремля.

Для ее дочери, украинской телеведущей Стаси Ровинской, подобное бессердечие стало последней каплей.

"После всего, что случилось, что мы сегодня увидели... Прочитала, что написала сами знаете кто. Разблокировала и позвонила по телефону. Вывод... Это больше не человек, ничего человеческого у нее больше нет. Мне казалось, что во всем есть предел", – пишет Ровинская.

Со слезами на глазах она приняла решение разорвать отношения с матерью раз и на всегда. К этому же она призвала и остальных - предать Егорову забвению, ведь это для нее - самое страшное.

"Она боится, что ее забудут и не будут о ней говорить и неважно что. Поэтому забудьте, как ее зовут. Не пишите о ней, не обращайте внимания, никакой. Только так ей можно сделать больно", – подчеркнула Стася.

Стася Ровинская осудила Снежану Егорову за поддержку путинского режима / instagram.com/sia_rovinska

Читайте также"Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь": Гордон обматерил Королеву в прямом эфире

Как сообщал Главред, ранее Снежана Егорова поддержала Путина и назвала украинцев "частью славянского братства".

Другие новости: