Теперь официально: Снежану Егорову внесли в список госизменников

Снежана Егорова официально признана государственной изменницей / Коллаж

Телеведущая украинского происхождения Снежана Егорова, которая ранее не единожды поддерживала политику путина, и пренебрежительно относилась к военному вторжению рф в Украину, теперь официально внесена в реестр государственных изменников.

Соответствующее сообщение появилось на официальной странице Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и общественная организация "Движение ЧЕСТНО" приступили к созданию реестра государственных изменников.

В первую сотню предателей родины вошли 73 политика, 15 медийных личностей, 13 представителей силовых структур и 1 судья.

"Перед тем, как внести кого-либо в этот список, "Движение ЧЕСТНО" проверяет потенциальных кандидатов. Для проверки информации оно активно сотрудничает с правоохранительными органами и общественными организациями", - говорится в сообщении.

Среди 15 представителей медиасферы, признанных госизменниками, значится имя скандальной путинистки Снежаны Егоровой.Читайте также"Ничего человеческого в ней больше нет": дочь фанатки Путина Егоровой призвала предать ее забвению

Ранее в Украине создали платформу со списком артистов, блогеров и политиков, которые поддерживают Россию в войне против Украины.

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