Теперь официально: Снежану Егорову внесли в список госизменников

Кроме нее в реестр внесли 14 медийных личностей и более 50 политиков.
Телеведущая украинского происхождения Снежана Егорова, которая ранее не единожды поддерживала политику путина, и пренебрежительно относилась к военному вторжению рф в Украину, теперь официально внесена в реестр государственных изменников.
Соответствующее сообщение появилось на официальной странице Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и общественная организация "Движение ЧЕСТНО" приступили к созданию реестра государственных изменников.
В первую сотню предателей родины вошли 73 политика, 15 медийных личностей, 13 представителей силовых структур и 1 судья.
"Перед тем, как внести кого-либо в этот список, "Движение ЧЕСТНО" проверяет потенциальных кандидатов. Для проверки информации оно активно сотрудничает с правоохранительными органами и общественными организациями", - говорится в сообщении.
Среди 15 представителей медиасферы, признанных госизменниками, значится имя скандальной путинистки Снежаны Егоровой.Читайте также"Ничего человеческого в ней больше нет": дочь фанатки Путина Егоровой призвала предать ее забвению
Ранее в Украине создали платформу со списком артистов, блогеров и политиков, которые поддерживают Россию в войне против Украины.
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