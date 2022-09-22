Продюсер-запроданец Бардаш растекся в унизительном лизоблюдстве путинскому режиму

Юрий Бардаш/ коллаж Instagram, УНИАН

Скандальный музыкальный продюсер Юрий Бардаш (уроженец Украины), который едва ли не единый из всей когорты украинского шоу-бизнеса в открытую поддержал диктатора Владимира Путина в его агрессии против Украины, отличился новым заявлением. Об этом он рассказал в обращении в своем Telegram-канале.

"Я почти три месяца нахожусь в Москве. Вы все в курсе, что я сюда приехал с рюкзаком. Да, я в Москве бывал раньше, но с осознанием, что я здесь навсегда, что я сюда приезжаю жить, перехожу границу жить навсегда, у меня такого не было, поэтому опыт у меня уникален", ‒ сказал продюсер.

На этом Бардаш не остановился. И продолжил восхвалять столицу страны-агрессора, Москву, рассказывая как там красиво, чисто и безопасно. Однако отметил, что все же есть то, что его огорчает - "либеральная прослойка", которая ждет поражения России в войне.

Бардаш отметил, что планирует сменить имя. Делает это по совету священнослужителя из церкви. Теперь он будет не Юрием, а Георгием. Обратился одиозный Бардаш и к украинцам.

"Я прошу украинцев: берегите себя. Российский солдат придет и освободит. Это произойдет, это уже происходит", - сказал продюсер-путинист.

Напомним, ранее советский и латвийский актер Ивар Калныньш рассказал, что навсегда прощается с российской сценой из-за несогласия с войной в Украине.

Также ранее стало известно, что российским артистам запретили со сцены говорить о войне и обязали избегать любых политических тем при проведении концертов.

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