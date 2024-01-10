Ревве объявили бойкот на росТВ из-за "дружбы с Зеленским и позиции по войне"

Александр Ревва 24 февраля 2022 призвал остановить войну России против Украины, позже уехал в Испанию, а потом вернулся в РФ и стал выступать на концертах.

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В России истерика из-за того, что Ревва не поддерживает войну против Украины / Коллаж: Главред, фото: Instagram А. Ревва, УНИАН

Уроженца Донецкой области Александра Ревву "забанили" на российском пропагандистском телевидении, дескать, из-за неоднозначной позиции по "СВО" и якобы дружбы с президентом Владимиром Зеленским. Сам Ревва ничего не говорит о войне.

Как сообщают пропагандисты МК, шоумена Ревву убрали из Песни года и некоторых других новогодних телепередач. По словам главы "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталия Бородина, артиста перестали пускать на телевидение из-за его, мол, дружбы с Владимиром Зеленским.

Также так называемый общественник говорит, что у Реввы будто бы двойное гражданство (Украины и России, - ред.)

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"Ревва — друг Зеленского, я об этом говорил неоднократно. Кроме того, у него двойное гражданство", - фактически выдумал Бородин, поскольку никаких доказательств этим тезисам нет.

Тот самый Бородин также заявил, что "у Реввы позиция по проведению российской СВО на Украине была изначально другая", после чего шоумен из-за денег "переобулся и, соответственно, решил опять приехать в Россию зарабатывать"

"Они (звезды, которым объявили бойкот на ТВ) сегодня делают все, чтобы их не вырезали и чтобы они вновь вернулись на экраны. Но они не слышат позицию людей — обыкновенных граждан нашей великой страны", - нафантазировал в пропагандистском русле Бородин.

Напомним, в прошлом году мать Реввы, которая поддержала полномасштабное нападение России на Украину, заявила, что сын с ней не хочет общаться. В ухудшении отношений она обвинила супругу Александра.

Кроме того, Ревва раскритиковал своего отца и напомнил, что тот бросил его и сестру, когда им было по 4 месяца.

Ранее отец Реввы говорил, что президент Владимир Зеленский якобы лучший друг Александра Реввы. По его словам, Ревва отказывался ездить на оккупированный Донбасс, потому что потом его не пустят в Украину.

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