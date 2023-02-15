Ревва отрекся от отца, который поддерживает войну в Украине

Александр Ревва не одобряет войну в Украине, в отличие от своего отца.

Александр Ревва / скриншот YouTube

Шоумен Александр Ревва ответил отцу, который возмутился его позицией относительно военного вторжения России в Украине.

Еще в прошлом году Владимир Ревва заявил, что его сын выступает против войны и отказывается приезжать в родной Донецк.

Шоумен только сейчас решил ответить на обвинения отца.

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"Не люблю оправдываться и тем более "копаться в грязном белье", но все же… У меня никогда не было отца! Мой "папа" ушел от нас, когда нам с моей сестрой-двойняшкой было всего 4 месяца. Но ничего, как-то выросли. А страсть к популярности - это, наверное, у нас генетическое", - заявил Ревва.

Напомним, ранее мать украинского юмориста Александра Реввы, который строит свою карьеру в России, но при этом осуждает жестокое нападение на Украину высказала свою позицию относительно жестокого нападения России на Украину.

Также мы писали, что российский юморист Семен Слепаков ответил в своей привычной стихотворной манере хейтерам из-за обвинений в поддержке российского президента Владимира Путина. Стих на эту тему он опубликовал в своем Instagram.

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