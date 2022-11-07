Может, из-за любви к России: мать-"путинистка" юмориста Реввы жалуется, что сын отказался от нее

Александр Рева / Instagram

Мать юмориста и уроженца Донецка Александра Реввы, которая не так давно уверяла, что "Россия победит" вдруг стала сетовать на то, что ее сын не общается с ней. По ее словам, Ревва не заезжает к ней в гости, даже когда бывает в городе Сочи, где живет предательница и родительница шоумена.

Она также добавляет, что вынуждена приезжать к сыну в гостиницы, в которых он останавливается и звонит ему в номер, чтобы увидеться.

"Я приехала на концерт, на который он не приглашал, с шоколадкой вышла к ребенку, обняла ее. Все сделано, чтобы я не видела ни детей, ни внуков. Сыну нравится быть подкаблучником, так что пусть", — высказалась мама звезды Comedy club.

Женщина, которая любит Россию считает, что Ревва поддается влиянию супруги, и поэтому холоден с ней.

"Он не может слова сказать без нее. Хорошая девочка, просила у меня прощения в позапрошлом году на Сретение. Я всем все прощаю. Я ни на кого не обижаюсь. Сынок, позвони мне", — сказала Рачеева в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Напомним, ранее женщина высказала свою позицию относительно жестокого нападения России на Украину.

Как рассказала она в интервью, ее бывший муж и отец Реввы бросил ее, когда Александру и его сестре-двойняшке было по 4 месяца.

"Мне очень сложно было в жизни. Бывший муж не платил алименты, никогда не помогал. Я сама поднимала детей, работая на трех работах. И с концертами ездила. Была на БАМе, в Норильске в мороз под 40 градусов выступала. Я все выдержала. И верю, что наша страна обязательно победит. И мой сын так воспитан. Мы давно россияне. Низкий поклон городу Донецку, где мы все родились. Мой папа, дедушка Саши, был композитор, профессор Донецкой консерватории. Его именем названа улица в Донецке. Но в первую очередь надо уважать ту страну, в которой живешь. Уверяю, мой сын любит Россию. Саша никогда не плюнет в то место, где он состоялся", - говорит женщина.

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