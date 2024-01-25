Настя Каменских отреагировала на слухи про беременность и развод жутковатым фото

NK готова воспринимать несовершенства окружающих, но некоторые темы вызывают у нее лишь раздражение.

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Настя Каменских на неудачном фото показала, как реагирует на сплетни про себя и Потапа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, вероятно перебирая свои неудачные фото, задумалась над тем, как сильно зациклено современное общество на формировании идеальной картинки мира - за несовершенства человека могут захейтить, а ведь в жизни никто не выглядит 24/7 на все сто процентов.

Для того чтобы доказать, что быть неидеальным - нормально, а в недостатках есть своя красота, певица в своем блоге в Instagram опубликовала свой неудачный снимок, и пригласила подписчиков последовать ее примеру.

"Пусть это станет возможностью принять морщинки в уголках глаз не как признак старости, а как повод поблагодарить за каждый счастливый момент, наполненный искренними улыбками", - пишет Каменских.

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На этом ее самоирония не закончилась. Свой неудачный снимок она использовала в качестве ответа на слухи, которые ходят про нее и Потапа. Самые популярные - беременность певицы (хотя, по ее словам, она просто набрала вес из-за стресса) и развод с мужем (эта сплетня живет с 2019 года, когда она вышла замуж за Алексея Потапенко).

В кадре Каменских закатывает глаза. Снимок NK подписала: "Я, когда вижу очередной заголовок про беременность или развод".

Настя Каменских на неудачном фото показала, как реагирует на сплетни про себя и Потапа / instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских в гостях у Евгения Клопотенко рассказала, есть ли у нее проблемы с браке с Потапом. Певица отметила, что знает про слухи, которые витают вокруг ее семьи.

В то же время блогер Беспалов убежден, что NK втянула мужа в любовный треугольник. Он раскрыл подробности отношений Каменских, ее нового возлюбленного и Потапа.

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