УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Малыш №3: стал известен пол ребенка Владимира и Кати Остапчук

Анна Подгорная
4 августа 2024, 16:37
39
Остапчуки приоткрыли тайну их семейного счастья нежным видео с гендер-пати.
Владимир Остапчук, Екатерина Полтавская
Владимир Остапчук новости - Остапчук и Полтавская назвали пол ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

В конце июля украинский шоумен Владимир Остапчук и его третья супруга, журналистка Екатерина Полтавская, объявили, что ждут ребенка. Это будет первый малыш для Кати и третий - для ее супруга.

Сейчас жена Остапчука находится на 5 месяце беременности, и пара решила, что пришло время выяснить, кто у них родится - мальчик, или девочка. Ранее они сообщали, что уже определились с именами.

Так на страницах Остапчуков в Instagram появился трогательный ролик. В кадре Владимир и Екатерина выходят на небольшую сцену, украшенную большими бантами, за которой стоят специальные хлопушки с цветным дымом: синий - мальчик, розовый - девочка.

В момент истины для ведущего и его молодой супруги шашки взорвались синим дымом - Оастпчук и Полтавская к концу декабря станут родителями мальчика.

Смотрите видео, на котором Владимир и Екатерина Остапчуки выяснили пол будущего ребенка:

Кто такой Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся.

Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской.

В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее украинская певица Камалия в свадебном платье сделала признание о своей личной жизни. Она охотно примерила на себя роль невесты, которая стала для нее особенно символичной.

Также украинская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева показала редкое фото со своим мужем - вместе пара посетила Олимпиаду в Париже.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Владимир Остапчук
Реклама

Главное за день

Россияне "лезут, как тараканы": под Покровском срочно начали эвакуацию семей

Россияне "лезут, как тараканы": под Покровском срочно начали эвакуацию семей

17:16 Украина
Первые F-16 уже в украинском небе: появились удивительные фото

Первые F-16 уже в украинском небе: появились удивительные фото

16:51 Украина
Россияне массово стягивают резервы Росгвардии на восток Украины: стала известна причина

Россияне массово стягивают резервы Росгвардии на восток Украины: стала известна причина

16:32 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Расчленили и выложили из тела герб РФ: Лубинец отреагировал на казнь пленного украинца 4419

Расчленили и выложили из тела герб РФ: Лубинец отреагировал на казнь пленного украинца

Украинский певец назвал Киркорова педофилом и убил подробностями 3930

Украинский певец назвал Киркорова педофилом и "убил" подробностями

Хорошие русские поняли, что на горбу ВСУ они не войдут в Кремль 3164

"Хорошие русские" поняли, что на горбу ВСУ они не войдут в Кремль

Мощная негативная энергетика: что нельзя приносить на кладбище 2766

Мощная негативная энергетика: что нельзя приносить на кладбище

Последние новости

18:17

Район нефтебазы под Ростовом накрыло облаком черного дыма: что происходит

17:16

Россияне "лезут, как тараканы": под Покровском срочно начали эвакуацию семей

17:09

Снимут ли санкции против России после обмена: эксперт оценила риски

17:06

Если переложить одну спичку, уравнение станет правильным: только гений справится за 8 секунд

16:51

Первые F-16 уже в украинском небе: появились удивительные фотоФотоВидео

Путин показал свою договороспособность: Ольга Курносова - об обмене заключеннымиПутин показал свою договороспособность: Ольга Курносова - об обмене заключенными
16:37

Малыш №3: стал известен пол ребенка Владимира и Кати ОстапчукВидео

16:32

Россияне массово стягивают резервы Росгвардии на восток Украины: стала известна причина

16:05

Россиянам нужно бороться с Путиным, а не с санкциями: Ермак удивил заявлением

16:01

Сын Вячеслава Узелкова отрекся от боксера: что думает об этом Марина Боржемская

Реклама
15:57

Церковный праздник 5 августа: что запрещено делать в этот день

15:46

Санжары 2.0: в Ковеле толпа людей пыталась прорваться в ТЦК, подробностиВидео

15:38

"Это изменит ситуацию на фронте": РФ запустила новую железную дорогу для обеспечения армии РФ

15:27

Актера Зака Эфрона экстренно госпитализировали в Испании - подробности

14:34

Россия утверждает, что якобы "договорилась" со США о срыве спецоперации ВСУ

14:28

Армия РФ пытается прорваться на Харьковщине и привлекает добровольцев из Египта: детали

14:19

Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 августа: Овнам - встреча, Девам - риск

14:18

В последний день июля: первые 10 истребителей F-16 уже в Украине - The Economist

13:54

Россия должна стать республикой: какую роль сыграют обменянные россияне - эксперт

13:40

В Мариуполе вспыхнул пожар в районе новой военной базы РФ: что известноВидео

13:39

Мария Бурмака призналась, что не одинока - подробности "женского счастья"

Реклама
13:04

Трамп унизил Белый дом из-за обмена с Россией: "Хочу поздравить Путина"Видео

13:03

"Не просто так сменил стиль": у звезды Голосу країни обнаружили ракВидео

13:02

В Воздушных силах впервые показали запуск ракет Storm Shadow по целям в КрымуВидео

12:39

В Украине будет жара +40 градусов: синоптик назвала дату резкого потепления

12:31

Удар по аэродрому Морозовск: в РФ сделали неутешительные выводы - провал ПВО

12:29

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 августа: Ракам - повышение, Девы решат проблемы

11:50

Одни оскорбления: Трамп "наехал" на Харрис после её отказа от дебатов на Fox News

11:50

Исключительно теория: раскрыта причина, почему Украина не сможет получить больше F-16

11:46

"Неожиданно случится несчастный случай": Курносова - о возможности переворота в РФ

11:40

Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа: Львам нужно быть осторожными, Рыбам - успех

10:45

Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 августа: кому будет туго с деньгами

10:35

Ударит снова +35 градусов: где в Украине будет жаркая погода

10:28

РФ ударила по железной дороге в Полтавской области: какие последствия

09:42

Мобилизация мужчин до 25 лет: в Раде сказали, возможен ли запрет призыва

09:04

Путин хочет остановить поддержку Украины со стороны Запада: в ISW объяснили замысел диктатора

09:00

Чем дальше от фронта, тем больше призывов воевать до победного концамнение

08:47

Россияне продвинулись на Донецком направлении: где продолжаются бои - DeepState

07:38

РФ ночью атаковала Украину ракетами и дронами, 4 ракеты не удалось сбить: детали

06:20

"Хорошие русские" поняли, что на горбу ВСУ они не войдут в Кремльмнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 сек найти мешок с деньгами

Реклама
05:00

Гороскоп на завтра 5 августа: Водолеям - невероятное счастье, Рыбам - кардинальные перемены

04:07

"Спектр возможностей очень большой": на что способны F-16 в Украине

03:30

Урожай будет ошеломляющим: как выращивать шампиньоны на балконеВидео

02:42

Обмен между РФ и Западом: Курносова раскрыла, какие последствия грозят Украине

02:00

Бои могут длиться даже годами: Дикий сделал неутешительный прогноз по Донбассу

00:28

Это очень хорошая примета: с кем нужно обязательно встретиться 4 августа

03 августа, суббота
23:58

Россия атаковала Украину ракетами и дронами: в Харькове и Миргороде - взрывы

23:26

РФ атаковала с дрона 12-летнего ребенка на Херсонщине: в ОВА шокировали подробностями

22:57

Надо найти спрятанное слово за 6 секунд: непростая загадка для сообразительных

22:53

"Зеленский - не охотник": Борейко рассказал об экологической политике президента

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять