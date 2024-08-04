Малыш №3: стал известен пол ребенка Владимира и Кати Остапчук

Остапчуки приоткрыли тайну их семейного счастья нежным видео с гендер-пати.

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Владимир Остапчук новости - Остапчук и Полтавская назвали пол ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

В конце июля украинский шоумен Владимир Остапчук и его третья супруга, журналистка Екатерина Полтавская, объявили, что ждут ребенка. Это будет первый малыш для Кати и третий - для ее супруга.

Сейчас жена Остапчука находится на 5 месяце беременности, и пара решила, что пришло время выяснить, кто у них родится - мальчик, или девочка. Ранее они сообщали, что уже определились с именами.

Так на страницах Остапчуков в Instagram появился трогательный ролик. В кадре Владимир и Екатерина выходят на небольшую сцену, украшенную большими бантами, за которой стоят специальные хлопушки с цветным дымом: синий - мальчик, розовый - девочка.

В момент истины для ведущего и его молодой супруги шашки взорвались синим дымом - Оастпчук и Полтавская к концу декабря станут родителями мальчика.

Смотрите видео, на котором Владимир и Екатерина Остапчуки выяснили пол будущего ребенка:

Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

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