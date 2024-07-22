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"Морщинки, неровности и щербинки": Мозговая показала вблизи лицо без ретуши

Анна Подгорная
22 июля 2024, 01:30
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Елена Мозговая похвасталась свежим сэлфи без косметики а-ля натюрель.
Елена Мозговая
Елена Мозговая новости - Мозговая показала, как выглядит без макияжа / коллаж: Главред, фото: страница Елены Мозговой в Facebook

Музыкальный продюсер Елена Мозговая свои личные странице в социальных сетях посвящает в основном благотворительным сборам на нужды украинских защитников, и воспоминаниями и фотографиям своего легендарного отца - певца и композитора Николая Мозгового.

Реже, но не менее интересно продюсер делится собственными мыслями про окружающий мир и философскими размышлениями. Так недавно на своей странице в Facebook она выразила мнение про идеалы, несовершенства и принятие.

50-летняя Мозговая опубликовала собственное фото без макияжа и фильтров, тем самым призвав подписчиков не стесняться себя. Сэлфи получилось очень светлым и искренним - на нем Елена выглядит свежо в светлой футболке и розовой косынке с орнаментом.

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"Нет идеальных лиц, людей, характеров... Ничто и никто в этом мире не идеален. И это прекрасно! Любите себя, свои морщинки, свои неровности и щербинки", - написала Елена Мозговая.

Елена Мозговая
Елена Мозговая новости - Мозговая показала, как выглядит без макияжа / страница Елены Мозговой в Facebook

Кто такая Елена Мозговая?

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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