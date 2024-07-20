27 тысяч: Соловий рассказала про баснословный долг Вакарчуку

Украинская певица Кристина Соловий, которая попадает в скандальные истории, заявила о деньгах, которые она должна своему бывшему продюсеру, музыканту Святославу Вакарчуку, с которым они разорвали рабочие отношения осенью 2023 года.
По словам Соловий, Вакарчук одолжил ей 27 тыс. долларов еще во время их сотрудничества для воплощения творческих замыслов.
В интервью Эмме Антонюк Соловий объяснила, на что брала деньги у Вакарчука и собирается ли их возвращать.
"Это мой долг. Ни для кого не секрет, что я была достаточно долго под его продюсированием. И это средства, которые я использовала на свое творчество, а именно съемки клипов, запись песен и т.д. А когда я расторгла с ним контракт, это сумма, которую я осталась ему должна", - рассказала Соловий.
По словам певицы, ей совершенно не страшно быть в таких долгах и она говорит, что вовремя справится с выплатой долга. "Я очень благодарна ему... Хотя я хотела от него гораздо больше. Я хотела, чтобы он больше включался в творческий процесс и как-то коммуницировал со мной больше. А потом это перешло просто в такой кредит для меня", - добавила Соловий.
Кто такая Кристина Соловий?
Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.
Кристина Соловий - последние новости по теме
Напомним, недавно Кристина Соловий обвинила украинских звезд в строительстве культурных мостов с террористической Россией, а также добавила, что на их руках, душе и сердце всегда будет кровь украинцев.
Добавим, Кристина Соловий рассказала о разрыве со своим продюсеромСвятославом Вакарчуком. И заявила, что ушла от него на своих условиях.
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