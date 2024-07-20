УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

27 тысяч: Соловий рассказала про баснословный долг Вакарчуку

Алена Кюпели
20 июля 2024, 11:16обновлено 20 июля, 12:13
66
Кристина Соловий уверенно заявила, что может выплатить долг.
Кристина Соловей рассказала про долг Вакарчуку
Кристина Соловий рассказала про долг Вакарчуку / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube

Украинская певица Кристина Соловий, которая попадает в скандальные истории, заявила о деньгах, которые она должна своему бывшему продюсеру, музыканту Святославу Вакарчуку, с которым они разорвали рабочие отношения осенью 2023 года.

По словам Соловий, Вакарчук одолжил ей 27 тыс. долларов еще во время их сотрудничества для воплощения творческих замыслов.

В интервью Эмме Антонюк Соловий объяснила, на что брала деньги у Вакарчука и собирается ли их возвращать.

"Это мой долг. Ни для кого не секрет, что я была достаточно долго под его продюсированием. И это средства, которые я использовала на свое творчество, а именно съемки клипов, запись песен и т.д. А когда я расторгла с ним контракт, это сумма, которую я осталась ему должна", - рассказала Соловий.

По словам певицы, ей совершенно не страшно быть в таких долгах и она говорит, что вовремя справится с выплатой долга. "Я очень благодарна ему... Хотя я хотела от него гораздо больше. Я хотела, чтобы он больше включался в творческий процесс и как-то коммуницировал со мной больше. А потом это перешло просто в такой кредит для меня", - добавила Соловий.

Кто такая Кристина Соловий?

Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

Кристина Соловий - последние новости по теме

Напомним, недавно Кристина Соловий обвинила украинских звезд в строительстве культурных мостов с террористической Россией, а также добавила, что на их руках, душе и сердце всегда будет кровь украинцев.

Добавим, Кристина Соловий рассказала о разрыве со своим продюсеромСвятославом Вакарчуком. И заявила, что ушла от него на своих условиях.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама

Главное за день

Пообещал прекратить войну: Трамп рассказал важные детали разговора с Зеленским

Пообещал прекратить войну: Трамп рассказал важные детали разговора с Зеленским

11:59 Мир
Будут результаты на поле боя: Залужный анонсировал усиление Украины

Будут результаты на поле боя: Залужный анонсировал усиление Украины

11:22 Политика
Сможет выстоять и без поддержки США: Блинкен выдал заявление о войне в Украине

Сможет выстоять и без поддержки США: Блинкен выдал заявление о войне в Украине

10:55 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

У Путина осталось только одно преимущество в войне против Украины - Зеленский 7481

У Путина осталось только одно преимущество в войне против Украины - Зеленский

Группировка врага численная : в ГУР сказали, пойдет ли РФ в новое наступление 3772

"Группировка врага численная": в ГУР сказали, пойдет ли РФ в новое наступление

Удивительно, но гениально: почему собаки в Германии не лают - ответ шокирует 3644

Удивительно, но гениально: почему собаки в Германии не лают - ответ шокирует

Постоянная утечка радиации : в РФ произошла авария на Ростовской АЭС - что известно 2570

"Постоянная утечка радиации": в РФ "произошла авария" на Ростовской АЭС - что известно

Последние новости

11:59

Гороскоп Таро на август 2024: Овнам - везение, Тельцам - поездка, Близнецам - радость

11:59

Пообещал прекратить войну: Трамп рассказал важные детали разговора с Зеленским

11:49

Оружие без глушителя и вероятный стрелок: новые детали убийства Фарион

11:22

Будут результаты на поле боя: Залужный анонсировал усиление Украины

11:16

27 тысяч: Соловий рассказала про баснословный долг ВакарчукуВидео

В сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - РябцевВ сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - Рябцев
10:55

Сможет выстоять и без поддержки США: Блинкен выдал заявление о войне в Украине

10:51

Китайский гороскоп на завтра 21 июля: Кроликам - беспокойство, Свиньи - не рискуйте деньгами

10:27

Таро-прогноз на полнолуние 21 июля: Ракам - завершение, Львам - важный разговорВидео

10:24

Байден объявил о своем решении по президентской гонке в США

Реклама
10:15

"Это нужно лечить": Наталья Могилевская не выдержала и поставила на место подписчицу

10:03

Жестокий обстрел Николаева: погиб 12-летний мальчик Кирилл Дядюшко

09:26

Войска РФ продвинулись в районах трех городов на Донбассе: в ISW раскрыли детали

09:24

Как куча "заслуженных" и "героических" начали работать на врагамнение

09:15

Как избавиться от кротов на участке: садовод назвал лучшее средствоВидео

09:13

Гороскоп на завтра 21 июля: Львам - счастливый день, Козерогам - перемены к лучшему

09:00

РФ попытается взять два города в Донецкой области, но осенью ее наступление закончится - Нарожный

08:50

"Есть информация о преступнике": следствие раскрыло несколько версий убийства Фарион

08:04

Мощная атака БПЛА на аэродром Миллерово в РФ: прогремело более 16 взрывов, деталиВидео

07:39

Выход Байдена из "гонки": у демократов делают ставки на его соратника – Politico

06:30

Что нельзя делать 20 июля: какой церковный праздник в этот день

Реклама
06:18

Байдена таки дожмут: что дальше?мнение

05:04

Наступил исторический момент: Украина готовится ко второму Саммиту мира - Лесной

04:20

Быстрых улучшений не будет: появился мрачный прогноз насчет отключений света

03:45

Главное - добежать до позиций хоть кому-то: Жорин о новой тактике РФ на Харьковщине

03:00

Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову - что произошло

02:45

Зеленский назвал Трампа президентом и рассказал детали разговора с ним

02:43

Менее 10%: в Генштабе сказали, сколько "ограниченно годных" признают непригодными

02:03

Нужно сделать лишь одно действие: как сохранить помидоры свежими в разы дольше

01:53

"Мир должен видеть" - чемпион по боксу Усик посетил разрушенный Охматдет

01:18

В Украине раздаются мощные взрывы: Россия запустила дроны по областям

01:00

Кубинцы воюют на стороне РФ против Украины: для чего и за какие награды

00:50

Байден может сняться с выборов: в Белом доме сделали заявление на фоне слухов

00:36

Что известно об Ирине Фарион и почему в нее стреляли

19 июля, пятница
23:42

Ирина Фарион умерла в больницеВидео

22:57

Чего ждать Украине в случае победы Трампа: соратник политика удивил заявлением

22:54

Популярный голливудский актер потерял свою половину

22:50

Зеленский отреагировал на покушение на Фарион и сообщил о ее состоянии

22:42

"Ситуация улучшится в ближайшее время": министр заинтриговал заявлением о свете

22:21

Сырский отправился на Восток и устроил проверку военным

22:06

Жертв могло быть больше: что спасло людей во время удара РФ по Охматдету - ГСЧС

Реклама
21:59

США будут глушить спутники РФ и Китая: в Bloomberg раскрыли новое американское оружие

21:50

Формирование "Украинского легиона" в Польше - стали известны подробности набора

21:21

Разводов на окнах больше не будет: нужно взять лишь одно копеечное средство

21:06

Какое мясо лучше для шашлыка из говядины: секретная добавка – и вкуснятина тает во ртуВидео

20:56

Аналитик раскрыл, какой президент США для РФ будет выгодным: какие угрозы для Украины

20:55

Гражданина Германии в Беларуси приговорили к смертной казни

20:44

Шоптенко показала стройные ножки во время черно-белой фотосессии

20:32

Во Львове стреляли в Ирину Фарион: женщина находится в критическом состоянииВидео

20:04

В Мариуполе россиян отравили арбузами: сколько оккупантов "вывели из строя"

19:56

Из-за чего заволновался Трампмнение

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять