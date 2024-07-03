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"Требовали продюсеры": у Кристины Соловий много вопросов к Артему Пивоварову

Элина Чигис
3 июля 2024, 09:07
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Кристина Соловий загадочно отозвалась об Артеме Пивоварове и сказала, что у нее к нему много вопросов.
Артем Пивоваров, Кристина Соловий
Кристина Соловий рассказала об Артеме Пивоварове / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pivovarovmusic/, instagram.com/soloviyka/?hl=uk

Украинская певица Кристина Соловий, которая не так давно попала в скандал с Машей Ефросининой на счет языкового вопроса, решила рассказать, как она относится к Артеме Пивоварову.

В комментарии для "Нашего радио" Соловий сказала, что записала общую песню с артистом только из-за требования продюсеров.

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"Я записала с ним фит, но это было не совсем моим желанием, потому что это было требование продюсеров мультфильма "Мавка", а к Артему есть много вопросов", – сказала певица.

Отметим, Соловий и Пивоваров имеют общую песню "Мова вітру" - саундтрек к мультфильму "Мавка".

Кто такая Кристина Соловий?

Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

Кристина Соловий - последние новости по теме

Напомним, недавно Кристина Соловий обвинила украинских звезд в строительстве культурных мостов с террористической Россией, а также добавила, что на их руках, душе и сердце всегда будет кровь украинцев.

Добавим, Кристина Соловий рассказала о разрыве со своим продюсером Святославом Вакарчуком. И заявила, что ушла от него на своих условиях.

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