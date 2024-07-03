"Требовали продюсеры": у Кристины Соловий много вопросов к Артему Пивоварову

Кристина Соловий загадочно отозвалась об Артеме Пивоварове и сказала, что у нее к нему много вопросов.

https://stars.glavred.info/trebovali-prodyusery-u-kristiny-soloviy-mnogo-voprosov-k-artemu-pivovarovu-10577750.html Ссылка скопирована

Кристина Соловий рассказала об Артеме Пивоварове / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pivovarovmusic/, instagram.com/soloviyka/?hl=uk

Украинская певица Кристина Соловий, которая не так давно попала в скандал с Машей Ефросининой на счет языкового вопроса, решила рассказать, как она относится к Артеме Пивоварову.

В комментарии для "Нашего радио" Соловий сказала, что записала общую песню с артистом только из-за требования продюсеров.

видео дня

"Я записала с ним фит, но это было не совсем моим желанием, потому что это было требование продюсеров мультфильма "Мавка", а к Артему есть много вопросов", – сказала певица.

Отметим, Соловий и Пивоваров имеют общую песню "Мова вітру" - саундтрек к мультфильму "Мавка".

Кто такая Кристина Соловий? Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

Кристина Соловий - последние новости по теме

Напомним, недавно Кристина Соловий обвинила украинских звезд в строительстве культурных мостов с террористической Россией, а также добавила, что на их руках, душе и сердце всегда будет кровь украинцев.

Добавим, Кристина Соловий рассказала о разрыве со своим продюсером Святославом Вакарчуком. И заявила, что ушла от него на своих условиях.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред