"Требовали продюсеры": у Кристины Соловий много вопросов к Артему Пивоварову

Украинская певица Кристина Соловий, которая не так давно попала в скандал с Машей Ефросининой на счет языкового вопроса, решила рассказать, как она относится к Артеме Пивоварову.
В комментарии для "Нашего радио" Соловий сказала, что записала общую песню с артистом только из-за требования продюсеров.
"Я записала с ним фит, но это было не совсем моим желанием, потому что это было требование продюсеров мультфильма "Мавка", а к Артему есть много вопросов", – сказала певица.
Отметим, Соловий и Пивоваров имеют общую песню "Мова вітру" - саундтрек к мультфильму "Мавка".
Кто такая Кристина Соловий?
Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.
Кристина Соловий - последние новости по теме
Напомним, недавно Кристина Соловий обвинила украинских звезд в строительстве культурных мостов с террористической Россией, а также добавила, что на их руках, душе и сердце всегда будет кровь украинцев.
Добавим, Кристина Соловий рассказала о разрыве со своим продюсером Святославом Вакарчуком. И заявила, что ушла от него на своих условиях.
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