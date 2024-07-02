Кристина Соловий категорично высказалась про Машу Ефросинину

Певица призналась, что она на самом деле думает про ведущую после неоднозначного интервью.

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Кристина Соловий новости - Соловий призналась, что думает про Ефросинину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/soloviyka

В начале марта 2024 года Кристина Соловий во время интервью поскандалила с Машей Ефросининой: между певицей и ведущей возник спор про "размывание границ", в ходе которого Соловий заявила, что кровь убитых украинцев на руках многих отечественных артистов. И на руках Ефросининой в том числе.

Конфликт со временем был улажен, и вместе Маша и Кристина даже провели благотворительный сбор на реабилитацию украинских защитников. Но не многие знают, чем эта история закончилась на самом деле.

Завесу тайны приоткрыла Соловий в своем недавнем интервью для Нашего радио. Артистка рассказала, какой впечатление на нее произвела Ефросинина во время их непростой беседы.

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Так Кристина Соловий уверенно заявила, что ее разговор с Машей Ефросининой был тихим - они "не поссорились, и не побились", а сама ведущая не разочаровала певицу, и произвела на нее приятное впечатление. "Так я ее себе и представляла. Я знала, что она лучший интервьюер в этой стране. И, не обращая внимания на все эти острые моменты, которые, я считаю, были очень нужны, в первую очередь не для нее, а для того, чтобы возникла эта общественная дискуссия... Я думаю, что это интервью – мое самое лучшее", - отметила артистка.

Что случилось во время интервью Маши Ефросининой и Кристины Соловий Кристина Соловий во время интервью Маше Ефросининой сказала, что украинцы слишком толерантны с теми звездами, которые до недавнего времени "размывали границы" с Россией. А также Соловий заявила, что на руках этих артистов кровь наших людей. К тому же Кристина прямо указала и на Машу Ефросинину, а затем подчеркнула, что все они должны нести ответственность.

Кто такая Маша Ефросинина / Главред

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Ранее стало известно, что дети Джамалы вернулись жить в Украину. Сыновья певицы с начала полномасштабной войны жили сперва в Турции, затем - в Польше, из-за чего их звездной маме приходилось несладко.

Также Jerry Heil и alyona alyona назвали, кто бы мог представить Украину на Евровидении в 2025 году. Примечательно, но мнения у артисток в этом вопросе разошлись.

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