Дети Джамалы вернулись жить в Украину - подробности

Звезда Евровидения рассказала, что помогло принять ей столь сложное решение.

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Джамала новости - Джамала рассказала, где сейчас ее сыновья / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала в начале полномасштабной войны, как и тысячи украинских матерей, увезла своих двоих сыновей за границу: сперва в Турцию к сестре, затем - в Польшу к родителям мужа. Самой артистке пришлось жить на два страны.

То обстоятельство, что она упускает, как растут ее дети, сильно ранило Джамалу. К тому же ее мучал стыд, когда она наслаждалась их обществом в мирной стране вместо того, чтобы отдавать всю себя охваченной войной Украине.

"Я переезжала из страны в страну. И это такие эмоциональные качели: когда ты рядом с детьми и готовишь им борщ, то кажется, все кроме тебя работают в пользу страны, а когда уезжаешь — сердце пополам. Это было больно, но я понемногу научилась себя прощать за то, что не всегда рядом", - рассказала Джамала в интервью для Vogue.

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Ясность в казалось бы патовую ситуацию внесла третья беременность певицы. Вместе с мужем она решила, что эти моменты семья просто обязана проживать вместе для большего единения. Поэтому Джамала перевезла старших детей обратно в Украину, где они вновь живут большой дружной семьей.

"Мне было важно, чтобы сыновья стали частью процесса ожидания третьего ребенка. Они затрагивают мой живот, задают смешные и серьезные вопросы. Все это мелочи, но эти мелочи очень важны. Ребята заботятся о брате еще до его появления на свет, так что я приняла правильное решение", - говорит артистка.

Кто такая Джамала? Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

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