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"Это страшно": Шовкопляс высказалась про будущее Винника и Ямы в Украине

Анна Подгорная
1 июля 2024, 14:00
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Ведущая Сніданку з 1+1 рассказала, каким видит украинское общество сейчас и после войны.
Олег Винник, Неля Шовкопляс, Влад Яма
Неля Шовкопляс высказалась про Влада Яму и Олега Винника / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olegg.vynnyk, instagram.com/nelya_shovkoplyas, instagram.com/vladyama_official

Певец Олег Винник и танцор и шоумен Влад Яма когда-то ярко сверкали на украинском телевидении и были всеобщими любимчиками. Но после 24 февраля 2022 года слава изменила им, ведь артисты решили бежать из охваченной войной страны. Уже больше двух лет они живут за границей, в связи с чем лояльность украинцев к ним стремительно падает.

Тем не менее многие не сомневается, что после победы Украины над агрессором и Винник, и Яма вернутся в страну и предпримут попытки восстановить карьеры. Свое мнение о том, примут ли украицы беглецов выразила звезда утреннего шоу Сніданок з 1+1 Неля Шовкопляс.

В интервью для "Що ти Київ?" на Люкс ФМ ведущая отметила, что побег некоторых артистов дал толчок для развития более молодых творцов, которые трансформируют современнный шоу-бизнес. Будет ли место сбежавшей "старой гвардии" в новой реальности, Шовкопляс прогнозировать не берется.

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"Я думаю, что все очень сильно переформатировалось. Если брать украинский шоу-бизнес, то это точно. Новые правила начинают действовать, и это круто. На арену выходит много молодых артистов. Уместен ли хейт? Наверное, с какой-то стороны, да. Если брать Олега Винника, то у него свой фан-клуб очень мощный. Я не думаю, что они стали его любить меньше, а возможно, для них тоже что-то переформатировалось. Мы не знаем точно, действительно ли он уехал из-за болезни, или что-то другое, но это его выбор. Последствия этого выбора будут известны после войны. Мне кажется, что они (Яма, Винник) в какой-то степени потеряли себя. Да, у них останется какая-то своя аудитория, которая была благосклонна, но это уже не тот уровень популярности, вовлеченности в шоу-бизнесе, который был до начала полномасштабного вторжения. Просто люди сделали свой выбор и за него будут отвечать, когда все закончится. С одной стороны, это страшно, что из-за войны таких изменения начались в нашем обществе, а с другой, я, например, очень рада, что родилась новая плеяда молодых артистов. Теперь они не должны играть по тем старым правилам, когда только кучка звезд имела доступ к шоу-бизнесовому олимпу", - считает Неля Шовкопляс.

Кто такая Неля Шовкопляс?

Неля Шовкопляс - украинская телеведущая. Ведущая канала 1+1 Украина, утреннего проекта "Сніданок з 1+1". Ментор благотворительного проекта 1+1 media - "Здійсни мрію", сообщает Википедия.

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