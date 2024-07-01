Влюбленная Могилевская поделилась романтическим семейным моментом с мужем

Наталья Моилевская призналась, на что ее вдохновляет возлюбленный.

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Наталья Могилевская новости - Могилевская нежно обратилась к мужу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Весной 2022 года, в первые месяцы полномасштабной войны в Украине, певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская нашла свою любовь - у нее начался роман с мужчиной, который со временем стал не только ее мужем, но также другом и единомышленником.

При этом очень быстро пара стала большой семьей - вместе со своим избранником Могилевская удочерила двух девочек. Так артистка наконец обрела то, о чем давно мечтала.

Вопреки тому, что личность своего мужчины она до сих по скрывает, свои чувства к нему она демонстрировать не боится. К примеру, в ее блоге в Instagram недавно появилось видео фрагмента романтической игры.

видео дня

Загадочный избранник Могилевской задал ей вопрос: "Ты не рассказывала об этом, но я вдохновил тебя на...?" "Милый, ты вдохновил меня на главное - желание иметь с тобой семью, иметь с тобой детей", - нежно обратилась к своему возлюбленному Наталья Могилевская.

Наталья Могилевская новости - Могилевская нежно обратилась к мужу / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Кто такая Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

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