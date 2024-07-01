Копия мамы: Фреймут показала, как повзрослела ее младшая дочь

Маленькая Евдокия дала ценный совет по этикету.

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Фреймут продолжает знакомить публику со своими детьми / Коллаж Главреда. Фото: Инстаграм Ольги Фреймут

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала свою младшую дочь Евдокию. Это уже второй раз за эти несколько месяцев звезда телевидения хвастается своими детьми в соцсетях.

На ролике Евдокия рассказывает, как нужно обращаться с горячими напитками - на чай, чтобы его охладить, не надо дуть, иначе он может "разозлиться", а лучше его помешивать.

Из-за длинных белокурых волос и светлых глаз многие подписчики Фреймут заметили, насколько девочка похожа чертами и поведением на свою маму.

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"Какая грация, какая легкость жестов. Очень похожа изяществом на вас, пани Ольга";

"Какая харизма у Евдокии";

"Копия мамы";

"Какая красавица";

"Такая красивая девочка".

Ольга Фреймут - другие новости

Ранее старшая дочь украинской светской львицы 17-летняя Злата Митчелл показала редкое фото со своим возлюбленным-иностранцем по имени Оскар. В частности, парочка вместе посетила модный магазин в США, где и сделала в зеркале несколько совместных снимков.

Не так давно Фреймут опубликовала редкое фото, на котором она позировала вместе с младшей дочерью Евдокией.

Стоит заметить, что в начале полномасштабной войны в Украине ведущая и журналистка Ольга Фреймут покинула страну вместе с младшими детьми - семилетним Валерием и шестилетней Евдокией. Они поселились в Лондоне.

Кто такая Ольга Фреймут? Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Коник, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале", а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором Школы панянок" в реалити-шоу "Від пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

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