Alyona Alyona и Jerry Heil предложили Фарион в ответ на хейт "померяться бюстом"

Украинский дуэт дерзко отреагировал на критику со стороны Ирины Фарион.

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Jerry Heil и alyona alyona ответили Ирине Фарион на ее критику дуэта / коллаж: Главред, фото: t.me/irynadmytrivna, instagram.com/thejerryheil

Бывший народный депутат от ВО "Свобода" и украинский языковед Ирина Фарион жестко критиковала украинских артисток Jerry Heil и alyona alyona после того, как украинцы выбрали их для участия в Евровидении-2023. Деятельнице не понравилось то, что конкурсная песня написана на двух языках, а также подозрения у нее вызвали псевдонимы Яны Шемаевой и Алены Савраненко.

Мнения о скандальных высказываниях Фарион спросили у самих артисток. Видео интервью Jerry Heil и alyona alyona появилось на странице "Громадського" в Х.

Так Алена Алена отметила, что спорит и доказывать что-либо Ирине Фарион она не планирует, так как не видит в этом смысла. Взамен она предложила другой, более оригинальный способ разрешить конфликт.

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"Отвечать травлей на травлю – это сеяние негатива. Подойти и сказать, почему Ирина, а не Ярина? Это какое-то такое, я не знаю. Можем померяться сиськами. У меня больше", - добродушно подшутила alyona alyona.

В свою очередь Jerry Heil отметила, что ее задели высказывания Ирины Фарион.

Смотрите видео комментария Jerry Heil и alyona alyona про Ирину Фарион:

Реперка alyona alyona відповіла на критику Ірини Фаріон щодо свого псевдоніма pic.twitter.com/bufn09OuEH — hromadske (@HromadskeUA) June 28, 2024

Кто такая Ирина Фарион? Ирина Дмитриевна Фарион — украинская политическая и общественная деятельница. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012—2014 годах — депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

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